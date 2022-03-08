不用怕被拖吊了！新北校園周邊將增設家長接送停車格

新北市府為提供家長安心接送服務，將於4月1日在新店新和公共托育中心、大豐國小附設幼兒園等9所公托中心和幼兒園的家長接送停車格位實施智慧化管理，並預計9月前擴大完成全市31所學校附設幼兒園的249格家長接送停車格智慧化。也就是說家長未來可以將車停在車格內，下車接送小孩也不用擔心遭拖吊。

鍾鳴時指出，新北市有很多托老、托幼及托嬰場所，因現有的家長接送區、黃線不敷家長或家屬臨停接送需求，因此交通局於家長接送停車格位建置智慧停車設備，採無紙化收費。

鍾鳴時指出，家長接送的非收費禁停時段，會依接送需求設定允許的停車時間，讓家長安心接送，不用擔心車輛遭拖吊，逾時停車則將違規資料提供警察局取締，讓車格公平分享給更多人使用。。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，4月1日起包括新店新和公共托育中心、五峰國中附設幼兒園、大豐國小附設幼兒園、私立菲力中興幼兒園、私立炫媽咪幼兒園、永和永平國小附設幼兒園、中和光復國小附設幼兒園、自強公共托育中心及自強國中附設幼兒園等9處場所共計46格家長接送格位將實施智慧化管理，並預計9月前於全市31所學校共249格家長接送格位擴大實施。

交通局表示，新北市路邊停車格從完全的人工收費時代，逐漸朝向智慧路側設備結合無紙化開單管理、資訊平臺與行動支付等多元功能，以落實智慧停車多元整合服務之外，未來如道路條件符合，且有增設需求場所，都將導入智慧化服務，打造新北市友善接送環境。