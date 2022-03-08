新北防疫計程車貼標示 提醒民眾勿攔車搭乘

春節檢疫專案已在3月6日結束，但新北仍維持專案，載送居家隔離及檢疫者。新北市交通局提醒，計程車門貼有「新北市防疫專車」標示，值勤期間禁止載送一般民眾，提醒民眾若看到計程車已張貼防疫專車也勿招攬搭乘。

因應新冠肺炎疫情，新北市從2020年3月起專案調用防疫計程車進行物資與人員輸運任務，並配合中央流行疫情指揮中心春節檢疫專案執行任務。

交通局運輸管理科長林詩欽強調，新北與防疫計程車隊簽訂協議書規定：防疫計程車司機於值勤任務期間僅能載送居家檢疫民眾，採專車專用，車身側邊亦有張貼「防疫專車一般民眾請勿搭乘」字樣，以利民眾辨識，防止不知情民眾誤認是一般計程車而搭乘；提醒民眾若看到計程車已張貼防疫專車也勿招攬搭乘。