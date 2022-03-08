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新北防疫計程車貼標示 提醒民眾勿攔車搭乘

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市交通局提醒，計程車門貼有「新北市防疫專車」標示，值勤期間禁止載送一般民眾。圖／新北市交通局提供
新北市交通局提醒，計程車門貼有「新北市防疫專車」標示，值勤期間禁止載送一般民眾。圖／新北市交通局提供

春節檢疫專案已在3月6日結束，但新北仍維持專案，載送居家隔離及檢疫者。新北市交通局提醒，計程車門貼有「新北市防疫專車」標示，值勤期間禁止載送一般民眾，提醒民眾若看到計程車已張貼防疫專車也勿招攬搭乘。

因應新冠肺炎疫情，新北市從2020年3月起專案調用防疫計程車進行物資與人員輸運任務，並配合中央流行疫情指揮中心春節檢疫專案執行任務。

交通局運輸管理科長林詩欽強調，新北與防疫計程車隊簽訂協議書規定：防疫計程車司機於值勤任務期間僅能載送居家檢疫民眾，採專車專用，車身側邊亦有張貼「防疫專車一般民眾請勿搭乘」字樣，以利民眾辨識，防止不知情民眾誤認是一般計程車而搭乘；提醒民眾若看到計程車已張貼防疫專車也勿招攬搭乘。

交通局也持續要求防疫計程車司機出勤前與每趟任務完成後就會進行清消，包括車門把手、車內隔簾、座椅、椅背、車門內側扶手、扶勾、車窗玻璃並要求司機落實防疫裝備穿戴，完善保護司機和乘客，全面防堵避免成為防疫破口。

新北市交通局提醒，計程車門貼有「新北市防疫專車」標示，值勤期間禁止載送一般民眾。圖／新北市交通局提供
新北市交通局提醒，計程車門貼有「新北市防疫專車」標示，值勤期間禁止載送一般民眾。圖／新北市交通局提供

防疫計程車 疫情

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