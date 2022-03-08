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北市婦女節線上活動抽Switch健身環 柯文哲外出玩街訪

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市政府社會局與台北市婦女館推出「好好運動樂」活動。圖／台北巿政府提供
台北市政府社會局與台北市婦女館推出「好好運動樂」活動。圖／台北巿政府提供

今天是3月8日婦女節，台北市政府社會局與台北市婦女館推出「好好運動樂」https://tpewomen.org/活動，社會局表示，民眾只要在3月8日至21日期間完成活動任務並公開分享貼文，就可參加抽獎活動，獎品包括Nintendo Switch健身環大冒險組、運動手錶、運動耳機。

另外，台北市長柯文哲為了此次婦女節活動，走上街頭街訪，也即將在臉書登場。

台北市副市長黃珊珊表示，亮麗自信的女性來自於健康，健康除了均衡飲食外，更重要的是維持規律運動，她鼓勵所有女性朋友忙於工作、課業或是家庭之餘，必須每日規劃些時間，挑選適合自己的運動。

黃珊珊以自身為例，雖然市政工作行程滿檔，但她仍舊維持每日上午5點起床，起床整理時趁空檔做些簡單氣功，她也特別親自示範三種簡單氣功動作，呼籲全民都能試試看。

黃珊珊表示，由於之前曾生過一場病，體會到「先愛自己，關心自己，才有餘力照顧身邊的人」。因此，在專屬於女性的婦女節，她呼籲所有女性，保持身體健康，才有力氣迎接充滿挑戰的每一天。

社會局長周榆修表示，考量疫情影響，活動採全網路線上方式辦理（https://tpewomen.org/）。活動透過趣味心理測驗，分類出「內向文靜的樂馥妮」、「喜歡獨處的樂馥妮」、「勤奮自律的樂馥妮」、「勇於嘗鮮的樂馥妮」4大類型，並依此推薦不同性格的民眾，觀賞適合自己的運動教學影片，並且在3月8日至21日期間完成活動任務並公開分享貼文，就有機會可以參加抽獎活動，獎品包括Nintendo Switch健身環大冒險組、運動手錶、運動耳機。

周榆修提到，柯文哲為了此次婦女節活動，更是走上街頭街訪了女性市民朋友的運動習慣，精彩街訪也將會公布市長臉書。另外，各行政區域的婦女中心及新移民社區關懷據點也共襄盛舉，規劃了一系列串聯活動，鼓勵所有女性朋友都可以維持運動習慣。

婦女節 北市 黃珊珊

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