快訊

拜登提供情報盼阻俄出兵烏克蘭 卻慘遭中共背刺？

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯家軍打子宮頸疫苗 爭取公費HPV補助

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員參選人呂家愷今掛婦產科施打子宮頸癌疫苗。圖／呂家愷提供
新北市議員參選人呂家愷今掛婦產科施打子宮頸癌疫苗。圖／呂家愷提供

人類乳突病毒（HPV）是引起女性子宮頸癌的首要病毒。我國目前僅針對國一女生接種公費HPV疫苗，不過年輕男性感染HPV機率也相當高，更容易透過性行為傳染，外界視為侯家軍的新北市議員參選人呂家愷，今掛婦產科施打子宮頸癌疫苗，並表示希望爭取擴大公費HPV疫苗施打資格，除了國一女生外，也讓男生能接種。

呂家愷表示，在英國留學期間，因為誤食不新鮮的海鮮發高燒曾住院一星期，過程中國外醫師建議可施打HPV疫苗，了解後才知道原來英國早在2008年，就開始推動校園接種，鼓勵不論男女都可以施打，然而在台灣，目前公費補助的接種對象只有針對國中一年級的女性，尚無法普及。

他說，子宮頸癌疫苗準確說就是人類乳突病毒疫苗，事實上男性感染人類乳突病毒的率是女生4倍，也有接種需求。目前市面普遍施打九價子宮頸癌疫苗，可以預防九種HPV類型感染，不單預防子宮頸癌，對於生殖器周圍癌症，甚至是菜花等都能有效防範，除了女性子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，男性的陰莖癌，與感染人類乳突病毒有關的口咽癌、肛門癌也有關連。

呂家愷表示，人民健康是政府首要任務，未來希望能爭取擴大公費HPV疫苗施打資格，除了國一女生外，也讓男生能接種，進一步推動其他年齡層逐步普及，呼籲所有男性，可以與自己的伴侶一同施打，預防疾病保護彼此。

子宮頸癌 疫苗 女生

延伸閱讀

AZ打不完 陳時中稱報廢費用還未計算 購入價曝光

彰化65歲以上打新冠肺炎疫苗 加碼送500元禮券

童醫院智慧醫療再優化 Halza統整全家健康資訊也含疫苗

與友邦共同抗疫 我捐贈聖露西亞及聖文森國AZ疫苗

相關新聞

買社區大樓陷公設點交僵局？新北推安居計畫輔導解決

為解決社區公設點交爭議，新北市府去年推「安居計畫」，協助管委會與建商從法規及實務經驗處理「點交僵局」，盼能讓社區早日完成...

獨／性平法上路20年 新北女性就業歧視仍居高不下

今天是三八婦女節，也是《性別工作平等法》實施滿20周年，但據新北市勞工局資料顯示，近兩年女性在職場上的性別歧視及性平措施...

侯家軍打子宮頸疫苗 爭取公費HPV補助

人類乳突病毒（HPV）是引起女性子宮頸癌的首要病毒。我國目前僅針對國一女生接種公費HPV疫苗，不過年輕男性感染HPV機率...

影／侯友宜：黨意跟民意落差大 希望黨快速改變

新北市長侯友宜今天出席新北市警局警政工作會報前受訪時表示，國民黨的想法，目前黨意跟民意落差蠻大的，民眾希望國民黨改變，但...

心碎！被棄養還跟主人撒嬌 母犬乞求眼神惹哭眾網友

新北市去年度共62隻犬貓遭主人棄養，位在板橋的動物之家，上月又有一隻8歲的混種母犬金莎被送進所內，飼主表明因為搬家出國因...

少子脫北潮 北市3月恐跌破250萬人

台北市少子化、脫北潮嚴重，北市府原預估，今年5、6月人口將跌破250萬，不過市長柯文哲昨天表示，台北市將提前至3月分、人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。