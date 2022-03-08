侯家軍打子宮頸疫苗 爭取公費HPV補助

人類乳突病毒（HPV）是引起女性子宮頸癌的首要病毒。我國目前僅針對國一女生接種公費HPV疫苗，不過年輕男性感染HPV機率也相當高，更容易透過性行為傳染，外界視為侯家軍的新北市議員參選人呂家愷，今掛婦產科施打子宮頸癌疫苗，並表示希望爭取擴大公費HPV疫苗施打資格，除了國一女生外，也讓男生能接種。

呂家愷表示，在英國留學期間，因為誤食不新鮮的海鮮發高燒曾住院一星期，過程中國外醫師建議可施打HPV疫苗，了解後才知道原來英國早在2008年，就開始推動校園接種，鼓勵不論男女都可以施打，然而在台灣，目前公費補助的接種對象只有針對國中一年級的女性，尚無法普及。

他說，子宮頸癌疫苗準確說就是人類乳突病毒疫苗，事實上男性感染人類乳突病毒的率是女生4倍，也有接種需求。目前市面普遍施打九價子宮頸癌疫苗，可以預防九種HPV類型感染，不單預防子宮頸癌，對於生殖器周圍癌症，甚至是菜花等都能有效防範，除了女性子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，男性的陰莖癌，與感染人類乳突病毒有關的口咽癌、肛門癌也有關連。

呂家愷表示，人民健康是政府首要任務，未來希望能爭取擴大公費HPV疫苗施打資格，除了國一女生外，也讓男生能接種，進一步推動其他年齡層逐步普及，呼籲所有男性，可以與自己的伴侶一同施打，預防疾病保護彼此。