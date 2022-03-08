買社區大樓陷公設點交僵局？新北推安居計畫輔導解決

為解決社區公設點交爭議，新北市府去年推「安居計畫」，協助管委會與建商從法規及實務經驗處理「點交僵局」，盼能讓社區早日完成公設點交，並早日領回維護公設的公基金，計畫推出以來，已經撥付逾億元公基金回到管委會。

不少社區雖成立管委會多年，卻因雙方認知差異，過了好幾年仍無法與建商完成公設點交。工務局公寓大廈管理科指出，點交工作其實很複雜，很多管委會不知道要點什麼，所以就不敢點，還有的管委會對品質不滿意，想要換錢或多一點公設，導致雙方點交陷入僵局。

而建商當初在領執照時，都必須要繳交一筆錢給公庫，作為公設後續管理的公共基金，等到都點交完成後才會移交管委會，但在點交未完成情況下，很多社區的公基金過了好幾年都仍未領回。

公寓大廈管理科表示，為解決問題點交種種問題，新北市府去年推「安居計畫」協助解決，因其中涉及建築法規及消費爭議等，所以由工務局與法制局聯手輔導，打造平台讓建商及管委會來了解公寓大廈管理條例及法令、政策等內容，盼能及早解決問題。

「安居計畫」也在今天舉辦本年度首場宣導說明會，就不同樣態之社區，如新成立管委會加強公設點交、老舊管委會加強公設維護管理及區分所有權人會議召開、山坡地社區防災教育及本市社區公共安全等說明，總計今年將辦理6場。

工務局表示，「安居計畫」開始以來，優先以民國100年後成立超過3年以上、尚未領得公共基金之179個社區進行輔導，截至目前共協助122個社區完成公設點交，並撥付公共基金高達1億8261萬9990元。今年度除持續追蹤剩餘仍在點交中的社區之外，也會擴大納入93至99年尚未領取公共基金的102個社區，主動提供社區協助。

工務局長詹榮鋒指出，社區公設點交糾紛常涉及建築與消費法令爭議，較難達成共識，即便有第三方點交公司協助檢驗，若住戶和建商雙方對檢驗報告產生認知差異亦無法完成公共設施點交，因此推「安居計畫」盼能順利解決民眾問題。