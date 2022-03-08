獨／性平法上路20年 新北女性就業歧視仍居高不下

今天是三八婦女節，也是《性別工作平等法》實施滿20周年，但據新北市勞工局資料顯示，近兩年女性在職場上的性別歧視及性平措施，申訴案件女性平均占約60件、男性約4件，顯見女性在職場上仍受到不公平待遇。新北市勞工局指出，在38婦女節這天，提醒雇主重視性別平權，侵害勞工權益違法雇主，最高可處150萬元罰鍰。

為保障勞工工作權益，20年前於三八婦女節當天開始實施《性別工作平等法》，該法條開宗明義就說到「為保障性別工作權之平等，貫徹憲法消除性別歧視、促進性別地位實質平等之精神，爰制定本法。」

不過時至今日，女性在職場上仍受到許多不公平待遇，2020年任職於新北市電競設備公司的女性勞工就向勞工局申訴，表示4月即告知主管將在8月份結婚，結果7月底時，公司以她所擔任售後服務助理有縮減人力需求，考量她工作量最少，在她結婚前1周被資遣，該勞工不滿表示「害我連婚假都沒了，也沒有心情度蜜月。」

另外，去年在餐館擔任外場工作的女性勞工，在職期間懷孕，雇主得知後多次找其面談，並表示「實話說從這一刻開始，妳已經不是一個好用的正職了」，雇主藉此希望將其轉為計時工讀生。但該女沒有接受仍繼續擔任正職，卻遭雇主每月降薪5千元，該女不滿向勞工局申訴，雇主依違法《性平法》開罰30萬元。

新北市勞工局資料統計，包括懷孕歧視、性騷擾、性別招募歧視等性別歧視申訴案件，2020年共42件、2021年共41件，其中各年度男性申訴僅1件，其餘皆為女性勞工申訴。

另外，育嬰留停、生理假、產假、產檢假、安胎假等性平措施，2020年女性申訴22件、男性2件。2021年女性申訴17件、男性3件。數字顯示女性在職場上仍經常遭受性別不平等待遇。

新北市勞工局就業安全科長王憶芬表示，過去企業對女性勞工處處設限，最為人詬病的就是單身條款、禁孕條款，雖然女權黑暗時代已經過去，但分析近兩年的就業歧視申訴案，女性在職場遇到男性主管口頭或肢體性騷擾、懷孕就調職減薪，甚至還有「育嬰留停和自請離職擇一」的案件，申訴案仍比男性勞工高出許多。在38婦女節這天，提醒雇主必須落實性別平權、尊重女性職場勞動權益，對於構成就業歧視的雇主，勞工局最高可處150萬元罰鍰。