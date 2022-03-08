北市慶祝國際婦女節 鼓勵運動愛自己

今天是國際婦女節，台北市社會局攜手婦女館推出慶祝活動，鼓勵民眾停下繁忙腳步，以運動關心、愛護自己，並準備Switch遊戲機、Beats耳機等好禮抽獎。

響應國際婦女節，台北市社會局與台北市婦女館今天推出「好好運動樂」慶祝活動，設計具有「愛婦女」意涵的「樂馥妮」虛擬人物，結合線上互動心理測驗體驗，希望女性找到適合的運動，停下腳步關心自己、愛護自己。

台北市副市長黃珊珊透過預錄影片指出，台北市約有100多萬名女性人口，其中僅約3分之1有規律運動的習慣。現代女性認真投入事業與家庭，忙著工作還要照顧小孩，更壓縮了運動時間。

黃珊珊說，她是在7年前生過一場重病後才開始培養運動習慣，每天上午花半小時，在家裡一邊運動、一邊看新聞，鼓勵所有女性在忙碌之餘仍規劃些時間運動，「先愛自己，關心自己，才有餘力照顧身邊的人。」

社會局長周榆修表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「好好運動樂」活動採全網路線上方式辦理，邀請女性一起觀看運動教學影片活動筋骨，在家維持健康，且即日起到21日期間，完成任務並公開分享貼文，就有機會抽中任天堂Switch健身環大冒險組、Beats Studio Buds耳機、Garmin Lily運動手錶等好禮。