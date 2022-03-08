心碎！被棄養還跟主人撒嬌 母犬乞求眼神惹哭眾網友

新北市去年度共62隻犬貓遭主人棄養，位在板橋的動物之家，上月又有一隻8歲的混種母犬金莎被送進所內，飼主表明因為搬家出國因此不繼續飼養，金莎似乎知道將被飼主拋棄，趴在主人身上流露出哀求眼神，被關進狗籠後也不斷掙扎想與主人回家。金莎哀求的照片經動保志工張貼上網，惹哭眾多網友，動保處則表示，金莎已找到新主人，並提醒民眾勿隨意棄養。

位在板橋的新北市動保處動物之家，上月一隻8歲的混種母犬金莎被飼主送入所內，飼主表示因為需搬家出國，因此無法繼續飼養。正當飼主辦理文書手續時，金莎似乎感到不安，趴在主人身上露出哀求眼神，就連被關進鐵籠內後，金莎眼神也一刻不離主人，希望跟主人回家。

直到主人離開，金莎則持續焦躁的撥弄籠門，希望掙脫離開動物之家。動保志工將金莎認養訊息張貼上網，並表示飼主說要出國要搬家無法養，說金莎只親飼主，不親陌生人。看金莎一直對飼主撒嬌討摸摸，還是喚不回飼主的愛。很希望飼主後悔不要棄養，看著飼主離去背影，吠叫、抓門，都沒有用，棄養的故事說不完。

金莎哀求的畫面貼上臉書後，不少網友感到相當難過，紛紛留言表示「很讓人心碎的一幕、狗狗內心多麼害怕」語氣充滿氣憤與難過，該篇臉書文分享次數也逼近千次。新北市動保處則說，金莎於上月底已經被人領養。