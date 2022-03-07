快訊

唯恐捲入俄烏戰爭 波蘭：不會送戰機給烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張銘祐退選影響大新店選情？ 綠「婦保」能成功嗎

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨籍政治評論員、擬參選人張銘祐（中）今日宣布退選，他過去與正國會夥伴所組的「新板土連線」成員立法院長游錫堃前秘書山田摩衣（左）、台中市新聞局前局長卓冠廷（右）都到場相挺。記者李成蔭／攝影
民進黨籍政治評論員、擬參選人張銘祐（中）今日宣布退選，他過去與正國會夥伴所組的「新板土連線」成員立法院長游錫堃前秘書山田摩衣（左）、台中市新聞局前局長卓冠廷（右）都到場相挺。記者李成蔭／攝影

民進黨大新店區議員參選人張銘祐今宣布退出黨內初選，但不幫同黨對手黃琳輔選，還質疑她過去新黨的出身難獲得綠營選民認同。綠營確定在大新店區提名1名女性，以爭取「婦女保障」名額；對峙國民黨在該區三名女性參選人，地方人士表示難左右選情，現階段綠營參選人仍要多多努力。

民進黨參選人黃琳表示，目前初選都還沒正式開始，也可能有其他同志參選，她會更努力。國民黨有意參選者、尤其是新人也都說，要持續爭取民眾支持。

張銘祐今開記者會宣布退選大新店區議員黨內初選，自嘲對於無法參選已經釋懷，笑稱做決定後「睡了最好的一覺」。

張銘祐表示，雖然不參加初選，但不會去支持同黨對手黃琳，希望黃琳要對民進黨的支持者好好交代，例如「是否已經放棄新黨黨籍」、「加入民進黨後，是否仍幫著新黨服務」、「過去在新黨時，是否曾到中國大陸參加統戰活動」等等。

國民黨籍大新店區議員參選人蔡畹鎣表示，國民黨初選也相當激烈，但都是良性競爭，她也相信許多年輕人參選目的是讓地方更好，因此不論誰出來參選，她都會努力爭取，讓民眾看見她的用心。國民黨另一名女性是現任議員陳儀君，地方經營深厚。

國民黨籍大新店區議員參選人李珮媜認為，民進黨有怎樣的機制她都尊重，綠擬提名女性參選，或多或少會影響大新店區女性族群選票走向，促動她會更努力爭取支持。

國民黨 民進黨 新黨 張銘祐

延伸閱讀

退出大新店區綠營初選 張銘祐：服務處持續開設

張銘祐宣布退選大新店 戰友混血正妹山田摩衣飆淚哭爆

挑戰民進黨高雄執政 民眾黨籲國民黨組在野大聯盟

馬英九稱台灣因政策錯誤缺電 民進黨：曲解停電為缺電

相關新聞

將遭占用公有地改建停車場 水碓景觀公園賞花更方便

五股水碓三路一處市有土地長期遭民眾佔用，新北養工處透過「新北美樂地」專案成功改造為約0.2公頃的停車場空間，滿足前來水碓...

雙和醫院點亮離島 「金門鄉親服務櫃檯」揭牌

為提升金門民眾醫療關懷服務，金門縣政府、新北衛生局、衛生福利部雙和醫院三方共同舉行駐點服務啟動儀式，由金門縣長楊鎮浯、新...

張銘祐退選影響大新店選情？ 綠「婦保」能成功嗎

民進黨大新店區議員參選人張銘祐今宣布退出黨內初選，但不幫同黨對手黃琳輔選，還質疑她過去新黨的出身難獲得綠營選民認同。綠營...

成佛有「女」 國際婦女節靈鷲山分享3名女性學佛故事

靈鷲山般若文教基金會舉辦「佛陀教我的人生寶典──四期教育成佛有你」全球徵文，3月8日是國際婦女節，將邀請3名在專業女性分...

雙溪春耕「插秧趣」 推動有機農業成亮點

雙溪春耕活動今(7)日熱鬧舉行，即使天候不佳，天空中飄著毛毛細雨，民政局局長柯慶忠、雙溪區長藍瑞珉、市議員林裔綺，還有里長、學子們都一起用最傳統、專業的方式體驗農人們的辛勞，要推動有機農業成一大亮點。

為地方、疫情祈福 汐止王母救世宮建醮動土

位在汐止區保長里的王母救世宮，今(7)日舉行五朝清醮建醮動土典禮，新北市長侯友宜、新北市議員及里長都特別前往參加，祈求王母娘娘護國佑民，當天動土儀式後，廟方也將開始為五月份的建礁活動施工，為地方、疫情祈福。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。