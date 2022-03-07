張銘祐退選影響大新店選情？ 綠「婦保」能成功嗎

民進黨大新店區議員參選人張銘祐今宣布退出黨內初選，但不幫同黨對手黃琳輔選，還質疑她過去新黨的出身難獲得綠營選民認同。綠營確定在大新店區提名1名女性，以爭取「婦女保障」名額；對峙國民黨在該區三名女性參選人，地方人士表示難左右選情，現階段綠營參選人仍要多多努力。

民進黨參選人黃琳表示，目前初選都還沒正式開始，也可能有其他同志參選，她會更努力。國民黨有意參選者、尤其是新人也都說，要持續爭取民眾支持。

張銘祐今開記者會宣布退選大新店區議員黨內初選，自嘲對於無法參選已經釋懷，笑稱做決定後「睡了最好的一覺」。

張銘祐表示，雖然不參加初選，但不會去支持同黨對手黃琳，希望黃琳要對民進黨的支持者好好交代，例如「是否已經放棄新黨黨籍」、「加入民進黨後，是否仍幫著新黨服務」、「過去在新黨時，是否曾到中國大陸參加統戰活動」等等。

國民黨籍大新店區議員參選人蔡畹鎣表示，國民黨初選也相當激烈，但都是良性競爭，她也相信許多年輕人參選目的是讓地方更好，因此不論誰出來參選，她都會努力爭取，讓民眾看見她的用心。國民黨另一名女性是現任議員陳儀君，地方經營深厚。

國民黨籍大新店區議員參選人李珮媜認為，民進黨有怎樣的機制她都尊重，綠擬提名女性參選，或多或少會影響大新店區女性族群選票走向，促動她會更努力爭取支持。