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成佛有「女」 國際婦女節靈鷲山分享3名女性學佛故事

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山成佛藍圖「四期教育」，是開山住持心道法師送給世間最棒的禮物。圖／靈鷲山佛教團提供
靈鷲山成佛藍圖「四期教育」，是開山住持心道法師送給世間最棒的禮物。圖／靈鷲山佛教團提供

靈鷲山般若文教基金會舉辦「佛陀教我的人生寶典──四期教育成佛有你」全球徵文，3月8日是國際婦女節，將邀請3名在專業女性分享學佛的改變，並給其他女性修學佛法的建議，只要發菩提心，透過學佛將可找到智慧和慈悲的願力。

靈鷲山表示，佛陀講《大乘妙法蓮華經》，曾為眾生解答「女性可以成就佛道嗎？」，答案是可以。法華經記載「龍女成佛」，文殊師利菩薩對龍女善根讚賞有加，龍女8歲已經俱足智慧利根、深入禪定、了達諸法、發菩提心、辯才無礙、慈悲仁讓這麼多深厚美德、智慧與能力，是宿世累劫培植成就，肯定龍女「能至菩提」，龍女剎那間轉身成佛。

靈鷲山分享3名女性的學佛故事，廣碩科技董事長李玲莉小時候就走訪很多寺廟，跟著阿嬤吃早齋，種下跟佛的因緣。一路讀書、工作、創業，也會到各寺廟許願，喜歡那份穩定和安全感。接觸靈鷲山學佛後，反思忙忙碌碌20多年，發現追求太多外界的名利，建議女性學佛一定要慢慢來，平時可以多參加宗教活動，借力使力，從外而內，把佛法帶入家庭。

湖北南洋花園酒店管理公司董事長蔣世敏2016年在馬來西亞柔佛中心，與靈鷲山四期教育結下不解之緣。她說，女性要成就學佛因緣，首先要恭敬三寶，把自己分內的事情做好，多累積福報，每天要做定課，深信有佛法就有辦法。

「愛你一輩子守護團」執行長蕭慧英今年3月剛滿65歲，不到40歲就透過非營利組織參與教改，50歲時成立「愛你一輩子守護團」。2008年參加靈鷲山雲水禪3天禪修營後皈依三寶，法號「覺來」，期許學佛修行永不退轉，慈悲與智慧日日增長，所作所為能利己利他。

靈鷲山表示，「四期教育成佛有你」全球徵文，設定「佛陀的修行」、「四聖諦」、「八正道」3個不題，凡參加過四期教育「阿含期」初階《初轉之法》相關課程都可參加，5月8日母親節暨佛誕日頒獎。

蕭慧英（右）期許自己俱足慈悲與智慧，勇猛精進成為大丈夫。圖／靈鷲山佛教團提供
蕭慧英（右）期許自己俱足慈悲與智慧，勇猛精進成為大丈夫。圖／靈鷲山佛教團提供
蔣世敏（左）說，學習四期教育是我們今生的福氣。圖／靈鷲山佛教團提供
蔣世敏（左）說，學習四期教育是我們今生的福氣。圖／靈鷲山佛教團提供
李玲莉（左一）從小跟著婆婆媽媽拜佛，種下學佛因緣。圖／靈鷲山佛教團提供
李玲莉（左一）從小跟著婆婆媽媽拜佛，種下學佛因緣。圖／靈鷲山佛教團提供
靈鷲山表示，只要發菩提心，俱足正知正見，一樣可以不讓鬚眉。圖／靈鷲山佛教團提供
靈鷲山表示，只要發菩提心，俱足正知正見，一樣可以不讓鬚眉。圖／靈鷲山佛教團提供

婦女節 佛教

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