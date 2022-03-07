成佛有「女」 國際婦女節靈鷲山分享3名女性學佛故事

靈鷲山般若文教基金會舉辦「佛陀教我的人生寶典──四期教育成佛有你」全球徵文，3月8日是國際婦女節，將邀請3名在專業女性分享學佛的改變，並給其他女性修學佛法的建議，只要發菩提心，透過學佛將可找到智慧和慈悲的願力。

靈鷲山表示，佛陀講《大乘妙法蓮華經》，曾為眾生解答「女性可以成就佛道嗎？」，答案是可以。法華經記載「龍女成佛」，文殊師利菩薩對龍女善根讚賞有加，龍女8歲已經俱足智慧利根、深入禪定、了達諸法、發菩提心、辯才無礙、慈悲仁讓這麼多深厚美德、智慧與能力，是宿世累劫培植成就，肯定龍女「能至菩提」，龍女剎那間轉身成佛。

靈鷲山分享3名女性的學佛故事，廣碩科技董事長李玲莉小時候就走訪很多寺廟，跟著阿嬤吃早齋，種下跟佛的因緣。一路讀書、工作、創業，也會到各寺廟許願，喜歡那份穩定和安全感。接觸靈鷲山學佛後，反思忙忙碌碌20多年，發現追求太多外界的名利，建議女性學佛一定要慢慢來，平時可以多參加宗教活動，借力使力，從外而內，把佛法帶入家庭。

湖北南洋花園酒店管理公司董事長蔣世敏2016年在馬來西亞柔佛中心，與靈鷲山四期教育結下不解之緣。她說，女性要成就學佛因緣，首先要恭敬三寶，把自己分內的事情做好，多累積福報，每天要做定課，深信有佛法就有辦法。

「愛你一輩子守護團」執行長蕭慧英今年3月剛滿65歲，不到40歲就透過非營利組織參與教改，50歲時成立「愛你一輩子守護團」。2008年參加靈鷲山雲水禪3天禪修營後皈依三寶，法號「覺來」，期許學佛修行永不退轉，慈悲與智慧日日增長，所作所為能利己利他。