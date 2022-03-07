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雙和醫院點亮離島 「金門鄉親服務櫃檯」揭牌

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
金門縣政府會同新北市政府與雙和醫院共同舉行駐點服務啟動儀式，由雙和醫院院長程毅君（左三）、新北市衛生局局長陳潤秋（左四）、金門縣政府縣長楊鎮浯（右四）、金門縣衛生局局長李錫鑫（右二）等人共同揭牌。圖／雙和醫院提供
金門縣政府會同新北市政府與雙和醫院共同舉行駐點服務啟動儀式，由雙和醫院院長程毅君（左三）、新北市衛生局局長陳潤秋（左四）、金門縣政府縣長楊鎮浯（右四）、金門縣衛生局局長李錫鑫（右二）等人共同揭牌。圖／雙和醫院提供

為提升金門民眾醫療關懷服務，金門縣政府、新北衛生局、衛生福利部雙和醫院三方共同舉行駐點服務啟動儀式，由金門縣長楊鎮浯、新北市衛生局長陳潤秋、雙和醫院長程毅君為「金門縣政府鄉親服務檯」共同揭牌，金門民眾到院就醫若有疑問不知如何解答時，將能獲得即時與適當的諮詢服務。

楊鎮浯表示，新北中永和的旅台金門鄉親占各縣市大宗，可謂是金門的第二故鄉，因此縣府特別在當地雙和醫院設置服務櫃台，讓縣民能節省時間、獲得最直接的幫助，不必擔心困於醫院的「巨大迷宮」中。目前台大醫院、台北榮民總醫院及三軍總醫院等，也都有設置金門鄉親服務櫃台。

程毅君表示，醫院一直謹守「以病人為中心的核心醫療服務」的創院宗旨，金門縣府這次派員駐點醫院顯現對縣民的用心，醫院也會履行對社區的承諾，提供中永和地區及大台北地區完善及優質的醫療服務。

醫院表示，會秉持「『醫』起點亮離島，延續醫療服務」的精神為民眾服務。陳潤秋也說，很開心參與揭牌，雙和醫院作為新北市準醫學中心，一定會守護所有市民健康。

金門民眾、醫院志工蔡女士表示，自己已經在學校與雙和醫院服務超過12個年頭，能幫助迷惑、急需幫助的民眾，讓她很有成就感，而駐點櫃檯將讓縣府對於金門鄉親的照顧更實際有感。

衛生福利部雙和醫院今日舉行「醫」起點亮離島延續醫療揭牌儀式，由金門縣縣長楊鎮浯、新北市衛生局局長陳潤秋、雙和醫院院長程毅君等人共同揭牌，為「金門縣政府鄉親服務檯」揭開嶄新的一頁。圖／雙和醫院提供
衛生福利部雙和醫院今日舉行「醫」起點亮離島延續醫療揭牌儀式，由金門縣縣長楊鎮浯、新北市衛生局局長陳潤秋、雙和醫院院長程毅君等人共同揭牌，為「金門縣政府鄉親服務檯」揭開嶄新的一頁。圖／雙和醫院提供

金門 衛生局 楊鎮浯 新北

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