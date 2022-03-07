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新北設烏來口腔醫療站 牙醫師輪流駐診

中央社 / 新北7日電

為擴大偏鄉口腔醫療服務，提升烏來居民口腔照護與保健，新北市政府原民局和新北市牙醫師公會等社團合作，在原住民族地區建置口腔醫療站，今天起由多名牙醫師輪流駐診。

新北市原住民族行政局今天發布新聞稿指出，在新北市牙醫師公會、國際扶輪3522地區台北市東林扶輪社與烏來區公所合作下，於烏來區立圖書館設置烏來口腔醫療站，這是北台灣原住民族地區第1個口腔醫療站，並自今天起開始看診。

原民局長羅美菁表示，烏來口腔醫療站的設立，確有助於烏來區在地居民獲得適當口腔醫療資源與照顧，非常感謝牙醫師公會熱心公益協助，派駐執業經驗豐富與熱忱愛心的牙醫師會員投入烏來偏鄉長期駐點服務，讓原鄉族人口腔健康可得到良好照顧。

牙醫師公會理事長葉建陽表示，公會已號召多名有服務熱忱牙醫師輪流駐診，配合設置新式牙科治療椅與3D斷層掃描儀器等，將為烏來地區市民提供更優質口腔醫療服務，緩解烏來牙科醫療院所不足及資源不對等情形。

烏來 牙醫 新北 偏鄉

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