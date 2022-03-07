快訊

全台最悲催？台南6天停5次電 台電正追查原因

不斷更新／俄烏第三輪談判晚間將展開 俄國代表團已抵達

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將遭占用公有地改建停車場 水碓景觀公園賞花更方便

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政府養工處透過「新北美樂地」專案，成功將五股區水碓三路上的一處閒置市有土地打造為約0.2公頃的停車場空間。圖／新北工務局提供
新北市政府養工處透過「新北美樂地」專案，成功將五股區水碓三路上的一處閒置市有土地打造為約0.2公頃的停車場空間。圖／新北工務局提供

五股水碓三路一處市有土地長期遭民眾佔用，新北養工處透過「新北美樂地」專案成功改造為約0.2公頃的停車場空間，滿足前來水碓景觀公園賞花民眾的停車需求。

養工處指出，水碓三路蘆洲分局德音派出所附近一處市有土地過去長期遭民眾占用、丟棄垃圾，環境觀感不佳，經與當地里長及民眾不斷宣導及勸告後，成功將占用物排除。

養工處提到，剛好附近的水碓景觀公園每到花季總是吸引大批遊客前往賞花駐足，且公有停車場停車位一位難求，因此將遭占用面積約0.2公頃的土地活化為停車場使用。

養工處說明，整建過程邀集交通局等單位共同合作，結合原斜坡地形靈活運用有限空間，增設T桿照明燈及標線警示，創造出汽、機車共20格停放區，民眾停好車若要步行至水碓景觀公園僅需11分鐘。

工務局長詹榮鋒說，將未開闢或遭占用之公有土地再利用，發揮土地最大使用效益，活化成公有停車場、公園綠地等公有設施是「新北美樂地」專案的目標，未來會持續秉持此理念，為市民創造更多美樂地，提升生活品質。

新北市政府養工處透過「新北美樂地」專案，成功將五股區水碓三路上的一處閒置市有土地打造為約0.2公頃的停車場空間。圖／新北工務局提供
新北市政府養工處透過「新北美樂地」專案，成功將五股區水碓三路上的一處閒置市有土地打造為約0.2公頃的停車場空間。圖／新北工務局提供
新北市政府養工處透過「新北美樂地」專案，成功將五股區水碓三路上的一處閒置市有土地打造為約0.2公頃的停車場空間。圖／新北工務局提供
新北市政府養工處透過「新北美樂地」專案，成功將五股區水碓三路上的一處閒置市有土地打造為約0.2公頃的停車場空間。圖／新北工務局提供
新北市政府養工處透過「新北美樂地」專案，成功將五股區水碓三路上的一處閒置市有土地打造為約0.2公頃的停車場空間。圖／新北工務局提供
新北市政府養工處透過「新北美樂地」專案，成功將五股區水碓三路上的一處閒置市有土地打造為約0.2公頃的停車場空間。圖／新北工務局提供

停車場 新北 賞花

延伸閱讀

台北氣象站移至安坑拚8月完工 主建築等高線屋成打卡點

中和中山路二段人行道更新工程 3月中旬完工

競選看板充斥各大路口 新北工務局：違規者將依法開罰

板橋光復陸橋3月拆除 永和將封閉4座地下道

相關新聞

將遭占用公有地改建停車場 水碓景觀公園賞花更方便

五股水碓三路一處市有土地長期遭民眾佔用，新北養工處透過「新北美樂地」專案成功改造為約0.2公頃的停車場空間，滿足前來水碓...

北市率先在萬華設立心理衛生中心 2025年將完成6據點

為將專業資源挹注社區，加強社區心理衛生及醫療效能，北市將廣布社區心理衛生中心據點，提供心理師個別或團體諮商、職能治療師提...

家門口擺花盆占用人行道 恐罰2400元東西還被丟

為了維護行人安全，北市推動「鄰里交通環境改善計畫」，透過劃設標線型人行道改善行人通行環境，北市警察局交通大隊指出，迄今已...

貴子坑溪及水磨坑溪整體環境營造示範段 年底施工

隨著關渡平原開發，貴子坑溪流域除在平原段穿過大片農業區，上游段更銜接三層崎公園、貴子坑登山步道等，近年吸引不少民眾前往踏...

馬公小小航海家遊戲場啟用 新店共融式公園年底拚10座

新北市新店區馬公公園「小小航海家遊戲場」今上午舉行啟用儀式，新北市長侯友宜表示，遊戲場可讓孩童在遊玩過程體驗大海之美，新...

北市國中女可換衛生棉 「配合酷課APP」議員憂強迫推銷

北市全國首創發放生理用品給北市國中女學生，自111年3月7日起每人每月可得價值200元的生理用品兌換券，不過議員認為透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。