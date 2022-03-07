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將遭占用公有地改建停車場 水碓景觀公園賞花更方便
五股水碓三路一處市有土地長期遭民眾佔用，新北養工處透過「新北美樂地」專案成功改造為約0.2公頃的停車場空間，滿足前來水碓景觀公園賞花民眾的停車需求。
養工處指出，水碓三路蘆洲分局德音派出所附近一處市有土地過去長期遭民眾占用、丟棄垃圾，環境觀感不佳，經與當地里長及民眾不斷宣導及勸告後，成功將占用物排除。
養工處提到，剛好附近的水碓景觀公園每到花季總是吸引大批遊客前往賞花駐足，且公有停車場停車位一位難求，因此將遭占用面積約0.2公頃的土地活化為停車場使用。
養工處說明，整建過程邀集交通局等單位共同合作，結合原斜坡地形靈活運用有限空間，增設T桿照明燈及標線警示，創造出汽、機車共20格停放區，民眾停好車若要步行至水碓景觀公園僅需11分鐘。
工務局長詹榮鋒說，將未開闢或遭占用之公有土地再利用，發揮土地最大使用效益，活化成公有停車場、公園綠地等公有設施是「新北美樂地」專案的目標，未來會持續秉持此理念，為市民創造更多美樂地，提升生活品質。
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