快訊

高雄強風不斷...路燈倒塌壓毀8機車 險砸中路人畫面曝光

俄羅斯將台灣列為 「不友好國家」 允許民眾用盧布償還敵國債務

為地方、疫情祈福 汐止王母救世宮建醮動土

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區保長里的王母救世宮舉行五朝清醮建醮動土典禮，新北市長侯友宜、新北市議員及里長都特別前往參加。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區保長里的王母救世宮舉行五朝清醮建醮動土典禮，新北市長侯友宜、新北市議員及里長都特別前往參加。 圖／觀天下有線電視提供

位在汐止區保長里的王母救世宮，今(7)日舉行五朝清醮建醮動土典禮，新北市長侯友宜、新北市議員及里長都特別前往參加，祈求王母娘娘護國佑民，當天動土儀式後，廟方也將開始為五月份的建礁活動施工，為地方、疫情祈福。

市長侯友宜表示，王母救世宮秉持王母娘娘「犧牲、奉獻、付出」的精神，對汐止地區的弱勢關懷不遺餘力，也在去年捐贈防疫基金及防疫物資，協助市府團隊對抗疫情，無私付出的精神令人感佩。

為了幫地方祈福、也祈求疫情趕快過去，汐止保長里的王母救世宮結合週邊13個里，將舉辦大型的祭典活動，地點就在靠近中國貨櫃場旁，當天辦活動的一處空間，而在這之前，廟方舉行五朝清醮建醮動土典禮，當天市長侯友宜因為路上塞車，比預訂到場的時間晚了十分鐘，也讓他發現汐止的交通真的得要再打拼改善。

王母救世宮宮主黃英敏指出，將舉辦祈求神明庇佑的五朝清醮活動，是母娘的旨意，從三年前母娘交待要辦五朝清醮，為的就是希望安撫各道生靈及安定人心，感謝市府支持及協助，期盼透過傳統文化，增進信眾交流，讓年輕族群了解宗教文化，祈求國泰民安、護國佑民，疫情趕快過去。

汐止 疫情 新北 侯友宜

延伸閱讀

新店10處公園全齡化改造獲2億元 年底前拚皆變身

馬公小小航海家遊戲場啟用 新店共融式公園年底拚10座

汐止王母救世宮今辦五朝清醮 侯友宜開口先為遲到致歉

何博文不連任拚新北市長？侯友宜：尊重每個人想法規畫

相關新聞

將遭占用公有地改建停車場 水碓景觀公園賞花更方便

五股水碓三路一處市有土地長期遭民眾佔用，新北養工處透過「新北美樂地」專案成功改造為約0.2公頃的停車場空間，滿足前來水碓...

雙和醫院點亮離島 「金門鄉親服務櫃檯」揭牌

為提升金門民眾醫療關懷服務，金門縣政府、新北衛生局、衛生福利部雙和醫院三方共同舉行駐點服務啟動儀式，由金門縣長楊鎮浯、新...

雙溪春耕「插秧趣」 推動有機農業成亮點

雙溪春耕活動今(7)日熱鬧舉行，即使天候不佳，天空中飄著毛毛細雨，民政局局長柯慶忠、雙溪區長藍瑞珉、市議員林裔綺，還有里長、學子們都一起用最傳統、專業的方式體驗農人們的辛勞，要推動有機農業成一大亮點。

為地方、疫情祈福 汐止王母救世宮建醮動土

位在汐止區保長里的王母救世宮，今(7)日舉行五朝清醮建醮動土典禮，新北市長侯友宜、新北市議員及里長都特別前往參加，祈求王母娘娘護國佑民，當天動土儀式後，廟方也將開始為五月份的建礁活動施工，為地方、疫情祈福。

北市率先在萬華設立心理衛生中心 2025年將完成6據點

為將專業資源挹注社區，加強社區心理衛生及醫療效能，北市將廣布社區心理衛生中心據點，提供心理師個別或團體諮商、職能治療師提...

家門口擺花盆占用人行道 恐罰2400元東西還被丟

為了維護行人安全，北市推動「鄰里交通環境改善計畫」，透過劃設標線型人行道改善行人通行環境，北市警察局交通大隊指出，迄今已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。