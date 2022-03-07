為地方、疫情祈福 汐止王母救世宮建醮動土
位在汐止區保長里的王母救世宮，今(7)日舉行五朝清醮建醮動土典禮，新北市長侯友宜、新北市議員及里長都特別前往參加，祈求王母娘娘護國佑民，當天動土儀式後，廟方也將開始為五月份的建礁活動施工，為地方、疫情祈福。
市長侯友宜表示，王母救世宮秉持王母娘娘「犧牲、奉獻、付出」的精神，對汐止地區的弱勢關懷不遺餘力，也在去年捐贈防疫基金及防疫物資，協助市府團隊對抗疫情，無私付出的精神令人感佩。
為了幫地方祈福、也祈求疫情趕快過去，汐止保長里的王母救世宮結合週邊13個里，將舉辦大型的祭典活動，地點就在靠近中國貨櫃場旁，當天辦活動的一處空間，而在這之前，廟方舉行五朝清醮建醮動土典禮，當天市長侯友宜因為路上塞車，比預訂到場的時間晚了十分鐘，也讓他發現汐止的交通真的得要再打拼改善。
王母救世宮宮主黃英敏指出，將舉辦祈求神明庇佑的五朝清醮活動，是母娘的旨意，從三年前母娘交待要辦五朝清醮，為的就是希望安撫各道生靈及安定人心，感謝市府支持及協助，期盼透過傳統文化，增進信眾交流，讓年輕族群了解宗教文化，祈求國泰民安、護國佑民，疫情趕快過去。
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