雙溪春耕「插秧趣」 推動有機農業成亮點

雙溪春耕活動今(7)日熱鬧舉行，即使天候不佳，天空中飄著毛毛細雨，民政局局長柯慶忠、雙溪區長藍瑞珉、市議員林裔綺，還有里長、學子們都一起用最傳統、專業的方式體驗農人們的辛勞，要推動有機農業成一大亮點。

新北市農業局積極輔導雙溪有機農業，有機稻田的復耕更是重要的一項。雙溪因平林溪和牡丹溪兩條溪流匯流而成，生態多樣性和清澈的水質，是雙溪推動有機農業的重要養分，而每年的春耕插秧活動，

經過在地老農夫的行前解說，大家對於插秧也有初步的了解，但是實際下田，因為腳踩在濕潤的土壤裡，真的不太好移動，包括民政局局長柯慶忠，雙溪區長藍瑞珉，還有市議員林裔綺及各里里長，全都下場小試身手，這次活動也邀請雙溪區的學子一同來參與，用最傳統、專業的方式體驗農人們的辛勞，也讓孩子們學會了粒粒皆辛苦的感恩。

上林里長簡德福就說，原本只是里內的春耕活動，九年來不曾間斷規模還越來越大，希望藉此拋磚引玉，讓更多人回鄉復育農田，為有機農業盡一分心力。

雙溪區長藍瑞珉說，「民以食為天」故每年辦春耕能讓更多人知道稻米的來源和生產過程，將來這些收成的稻米，也提供給社區和學校共餐使用，相當有意義。