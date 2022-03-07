快訊

傳美考慮轉贈售台F-16戰機？ 空軍司令部：美方無此規劃

北市率先在萬華設立心理衛生中心 2025年將完成6據點

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局今率先在萬華揭牌設立第一個分區，預計2025年將完成6個心衛中心據點。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今率先在萬華揭牌設立第一個分區，預計2025年將完成6個心衛中心據點。圖／北市衛生局提供

為將專業資源挹注社區，加強社區心理衛生及醫療效能，北市將廣布社區心理衛生中心據點，提供心理師個別或團體諮商、職能治療師提供職業重建服務、外展訪視關懷等，北市衛生局今天率先在萬華揭牌設立第一個分區，預計2025年將完成6個心衛中心據點。

衛生局今上午舉辦台北市心理衛生中心萬華分區揭牌儀式，以「集師齊心創健康 領航首啟從萬華」為主題，並設有心理健康攤位、趣味遊戲及問答，盼參與民眾透過心理測驗認識自身情緒，也藉由趣味遊戲達到舒壓，同時體驗職能訓練手眼協調與肌耐力。

心理衛生科技正黃思維說明，北市整體心理衛生資源足夠，且在2000年就在中正區金山南路一段5號設有台北市社區心理衛生中心，但各區分配恐不均，因此分區據點的設立是以當地資源多寡及交通方便性作為優先考量，並在萬華設置第一個分區據點。

黃思維表示，預計2025年將完成6個心衛中心，除了中正、萬華外，今年也會在文山區設立據點，並規畫明後年於北投、信義、內湖設點，但有預算編列問題，因此明後年據點還有變動的可能；黃說，會先設在萬華區並非該地個案特殊或數量最多，是考量資源問題，又能順便治療諮商服務疫情後創傷民眾。

黃思維指出，社區心理衛生中心與社區健康服務中心最大的不同點在於，健康服務中心是提供全方面服務，需照護的範疇廣大，而心衛中心專職心理諮詢及治療等。

因此將廣布心衛中心據點，除可接受社區民眾與各單位轉介，提供醫事照護，也有心理師駐點提供個別或團體心理諮商與治療、職能治療師提供個案職業重建服務。

對於高風險個案有外展訪視關懷服務；針對憂鬱症與長者照護，或是職場、災難心理衛生等專門議題上，也有各類知能衛教，並定期開辦紓壓、人際、家屬支持與照顧技巧等議題課程，均可免費參加。

北市衛生局今率先在萬華揭牌設立第一個分區，預計2025年將完成6個心衛中心據點。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今率先在萬華揭牌設立第一個分區，預計2025年將完成6個心衛中心據點。圖／北市衛生局提供

衛生局 北市 治療師

延伸閱讀

303停電造成社區設備受損 葉元之：將協助向台電求償

萬華角頭父親今告別式 天道盟主「鐵霸」疑因雨未到場

北市今新增1境外移入 英返台30歲男探病採檢確診

紅線臨停疑穿雨衣遭罰 北市警：查證屬實可撤單

相關新聞

家門口擺花盆占用人行道 恐罰2400元東西還被丟

為了維護行人安全，北市推動「鄰里交通環境改善計畫」，透過劃設標線型人行道改善行人通行環境，北市警察局交通大隊指出，迄今已...

少子脫北潮 柯文哲提兩原因自爆3月將跌破250萬人

台北市少子化、脫北潮嚴重，北市府原預估，北市到今年5、6月人口將跌破250萬人以下，若北市人口降至250萬人以下，就會被...

北市率先在萬華設立心理衛生中心 2025年將完成6據點

為將專業資源挹注社區，加強社區心理衛生及醫療效能，北市將廣布社區心理衛生中心據點，提供心理師個別或團體諮商、職能治療師提...

馬公小小航海家遊戲場啟用 新店共融式公園年底拚10座

新北市新店區馬公公園「小小航海家遊戲場」今上午舉行啟用儀式，新北市長侯友宜表示，遊戲場可讓孩童在遊玩過程體驗大海之美，新...

北市國中女可換衛生棉 「配合酷課APP」議員憂強迫推銷

北市全國首創發放生理用品給北市國中女學生，自111年3月7日起每人每月可得價值200元的生理用品兌換券，不過議員認為透過...

張銘祐宣布退選大新店 戰友混血正妹山田摩衣飆淚哭爆

民進黨正國會大新店區參選人張銘祐，今開記者會宣布不參加黨內市議員初選，正國會成員組成的「新板土連線」今也到場陪同加油打氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。