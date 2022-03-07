北市率先在萬華設立心理衛生中心 2025年將完成6據點

為將專業資源挹注社區，加強社區心理衛生及醫療效能，北市將廣布社區心理衛生中心據點，提供心理師個別或團體諮商、職能治療師提供職業重建服務、外展訪視關懷等，北市衛生局今天率先在萬華揭牌設立第一個分區，預計2025年將完成6個心衛中心據點。

衛生局今上午舉辦台北市心理衛生中心萬華分區揭牌儀式，以「集師齊心創健康 領航首啟從萬華」為主題，並設有心理健康攤位、趣味遊戲及問答，盼參與民眾透過心理測驗認識自身情緒，也藉由趣味遊戲達到舒壓，同時體驗職能訓練手眼協調與肌耐力。

心理衛生科技正黃思維說明，北市整體心理衛生資源足夠，且在2000年就在中正區金山南路一段5號設有台北市社區心理衛生中心，但各區分配恐不均，因此分區據點的設立是以當地資源多寡及交通方便性作為優先考量，並在萬華設置第一個分區據點。

黃思維表示，預計2025年將完成6個心衛中心，除了中正、萬華外，今年也會在文山區設立據點，並規畫明後年於北投、信義、內湖設點，但有預算編列問題，因此明後年據點還有變動的可能；黃說，會先設在萬華區並非該地個案特殊或數量最多，是考量資源問題，又能順便治療諮商服務疫情後創傷民眾。

黃思維指出，社區心理衛生中心與社區健康服務中心最大的不同點在於，健康服務中心是提供全方面服務，需照護的範疇廣大，而心衛中心專職心理諮詢及治療等。

因此將廣布心衛中心據點，除可接受社區民眾與各單位轉介，提供醫事照護，也有心理師駐點提供個別或團體心理諮商與治療、職能治療師提供個案職業重建服務。