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家門口擺花盆占用人行道 恐罰2400元東西還被丟

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾若以私人物品違規占用人行道，不僅遭處罰鍰，不立即處理的話，該物品就會被視為廢棄物清除。圖／北市交大提供
民眾若以私人物品違規占用人行道，不僅遭處罰鍰，不立即處理的話，該物品就會被視為廢棄物清除。圖／北市交大提供

為了維護行人安全，北市推動「鄰里交通環境改善計畫」，透過劃設標線型人行道改善行人通行環境，北市警察局交通大隊指出，迄今已舉發1.1萬多件違規占用道路案件，違規者可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

交通大隊表示，為讓行人行走順暢安全，市府自2020年起持續執行移動式道路障礙清除工作，統計舉發違規占用道路共達1萬1565件，呼籲民眾切勿以私人物品作為移動式障礙物，如花盆、桌椅、紙箱、店招、三角錐等，占用標線型人行道，妨礙民眾通行。

交大指出，依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通物品者，除要求行為人即刻停止並消除障礙外，還可處行為人或雇主1200元以上、2400元以下罰鍰；同條例第2項規定，經勸導仍不即時清除或行為人不在場，視妨礙交通物品為廢棄物，依廢棄物法令清除。

民眾若以私人物品違規占用人行道，不僅遭處罰鍰，不立即處理的話，該物品就會被視為廢棄物清除。圖／北市交大提供
民眾若以私人物品違規占用人行道，不僅遭處罰鍰，不立即處理的話，該物品就會被視為廢棄物清除。圖／北市交大提供
民眾若以私人物品違規占用人行道，不僅遭處罰鍰，不立即處理的話，該物品就會被視為廢棄物清除。圖／北市交大提供
民眾若以私人物品違規占用人行道，不僅遭處罰鍰，不立即處理的話，該物品就會被視為廢棄物清除。圖／北市交大提供

人行道 北市 廢棄物

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