聽新聞
test
0:00 / 0:00
家門口擺花盆占用人行道 恐罰2400元東西還被丟
為了維護行人安全，北市推動「鄰里交通環境改善計畫」，透過劃設標線型人行道改善行人通行環境，北市警察局交通大隊指出，迄今已舉發1.1萬多件違規占用道路案件，違規者可處1200元以上、2400元以下罰鍰。
交通大隊表示，為讓行人行走順暢安全，市府自2020年起持續執行移動式道路障礙清除工作，統計舉發違規占用道路共達1萬1565件，呼籲民眾切勿以私人物品作為移動式障礙物，如花盆、桌椅、紙箱、店招、三角錐等，占用標線型人行道，妨礙民眾通行。
交大指出，依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通物品者，除要求行為人即刻停止並消除障礙外，還可處行為人或雇主1200元以上、2400元以下罰鍰；同條例第2項規定，經勸導仍不即時清除或行為人不在場，視妨礙交通物品為廢棄物，依廢棄物法令清除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言