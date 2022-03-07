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金門縣府駐雙和醫院服務台啟用 守護鄉親健康

中央社 / 新北7日電

金門縣政府繼在台大醫院、台北榮民總醫院及三軍總醫院等院設置金門鄉親服務櫃台，今天舉行雙和醫院駐點設置及啟動儀式，希望金門鄉親在外打拚之餘，能感受到縣府的關心。

金門縣長楊鎮浯、新北市政府衛生局長陳潤秋、雙和醫院長程毅君今天共同主持「金門縣政府鄉親服務台」服務啟動儀式，加強離島醫療服務。

楊鎮浯表示，縣府為讓鄉親即使到了台灣，仍然可感受到濃濃的金門人情關懷與溫暖照顧，已在台大醫院、台北榮民總醫院及三軍總醫院等設置金門鄉親服務櫃台，除安撫鄉親家屬就醫時心情，也提供即時與適當的諮詢服務。

陳潤秋指出，雙和醫院為新北市準醫學中心，相信一定會守護所有新北市民眾的健康。

程毅君表示，提供以病人為中心的核心醫療服務一直是雙和醫院的創院宗旨，此次金門縣政府派員駐點雙和醫院，更可顯現出其對旅居中和區金門鄉親的用心。

金門 台大醫院 楊鎮浯 榮總

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