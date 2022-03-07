金門縣府駐雙和醫院服務台啟用 守護鄉親健康
金門縣政府繼在台大醫院、台北榮民總醫院及三軍總醫院等院設置金門鄉親服務櫃台，今天舉行雙和醫院駐點設置及啟動儀式，希望金門鄉親在外打拚之餘，能感受到縣府的關心。
金門縣長楊鎮浯、新北市政府衛生局長陳潤秋、雙和醫院長程毅君今天共同主持「金門縣政府鄉親服務台」服務啟動儀式，加強離島醫療服務。
楊鎮浯表示，縣府為讓鄉親即使到了台灣，仍然可感受到濃濃的金門人情關懷與溫暖照顧，已在台大醫院、台北榮民總醫院及三軍總醫院等設置金門鄉親服務櫃台，除安撫鄉親家屬就醫時心情，也提供即時與適當的諮詢服務。
陳潤秋指出，雙和醫院為新北市準醫學中心，相信一定會守護所有新北市民眾的健康。
程毅君表示，提供以病人為中心的核心醫療服務一直是雙和醫院的創院宗旨，此次金門縣政府派員駐點雙和醫院，更可顯現出其對旅居中和區金門鄉親的用心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言