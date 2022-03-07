貴子坑溪及水磨坑溪整體環境營造示範段 年底施工

隨著關渡平原開發，貴子坑溪流域除在平原段穿過大片農業區，上游段更銜接三層崎公園、貴子坑登山步道等，近年吸引不少民眾前往踏青遊憩，北市水利處表示，北投地區的河川改造案，除磺港溪中游段再造工程將於年底完工，貴子坑溪及水磨坑溪整體環境營造示範段工程，最快在下半年進行發包及施工。

台北市多數河川溪溝多以築堤方式因應排洪需求，近年民眾對「水」周遭環境的生態、遊憩、賞景、防洪需求增加，為此水利處推動「貴子坑溪及水磨坑溪整體環境營造」，針對貴子坑溪流域進行環境改造，包含主流、支流、水磨坑溪、舊水路及周遭環境如三層崎公園、貴子坑露營場等。

該計畫以河川生態工法，配合土地利用管理策略及考量生態環境保育、水岸風貌與歷史人文，讓溪流與周遭環境兼具人為開發及自然環境間的緩衝地帶功能，並邀請貴子坑溪流域當地里長、居民以及水利景觀、生態等相關科系的專家學者、大專院校系所、相關社會團體等參與座談，攜手打造一個與大自然友善共存的環境。