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貴子坑溪及水磨坑溪整體環境營造示範段 年底施工

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
模擬圖。整併既有人行空間，以砌石重新施作護岸，減少不需要的欄杆。圖／北市水利處提供
模擬圖。整併既有人行空間，以砌石重新施作護岸，減少不需要的欄杆。圖／北市水利處提供

隨著關渡平原開發，貴子坑溪流域除在平原段穿過大片農業區，上游段更銜接三層崎公園、貴子坑登山步道等，近年吸引不少民眾前往踏青遊憩，北市水利處表示，北投地區的河川改造案，除磺港溪中游段再造工程將於年底完工，貴子坑溪及水磨坑溪整體環境營造示範段工程，最快在下半年進行發包及施工。

台北市多數河川溪溝多以築堤方式因應排洪需求，近年民眾對「水」周遭環境的生態、遊憩、賞景、防洪需求增加，為此水利處推動「貴子坑溪及水磨坑溪整體環境營造」，針對貴子坑溪流域進行環境改造，包含主流、支流、水磨坑溪、舊水路及周遭環境如三層崎公園、貴子坑露營場等。

該計畫以河川生態工法，配合土地利用管理策略及考量生態環境保育、水岸風貌與歷史人文，讓溪流與周遭環境兼具人為開發及自然環境間的緩衝地帶功能，並邀請貴子坑溪流域當地里長、居民以及水利景觀、生態等相關科系的專家學者、大專院校系所、相關社會團體等參與座談，攜手打造一個與大自然友善共存的環境。

河工科表示，目前針對子坑溪與三層崎公園間的銜接段進行環境改善，作為貴子坑溪整體營造的示範區域，盼未來能改善溪流與周遭環境，同時串連三層崎公園，營造都市藍綠帶交織景觀，達成「韌性承洪，水漾環境」的願景」，讓台北市成為兼具防洪保護與永續發展的生態城市。

現況圖。整併既有人行空間，以砌石重新施作護岸，減少不需要的欄杆。圖／北市水利處提供
現況圖。整併既有人行空間，以砌石重新施作護岸，減少不需要的欄杆。圖／北市水利處提供

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