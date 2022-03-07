新店10處公園全齡化改造獲2億元 年底前拚皆變身
新北市政府挹注新台幣2億元在新店區推動公園全齡化改造計畫，新北市長侯友宜今天主持馬公公園啟用儀式時表示，目前已改善完成6處公園，預計年底前還會完成4處公園改造。
侯友宜上午到新店區主持馬公公園「小小航海家遊戲場」啟用儀式時致詞指出，新店區是新北市人口第5大區，因屬於發展較早的文教區，部分公園開闢年代久遠，設施老舊或不敷特色多元使用目標，因此推動公園特色共融或全齡化改善計畫，逐步完成。
侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，新北市這3年來蓋了79處全齡特色共融公園，其中在新店區部分挹注新台幣2億元預算，目前已完成6處公園改造，預計年底前還會完成4處。
侯友宜說，馬公公園設計概念是將遊戲場比擬為大海，地面鋪上海洋生物圖案，小朋友在船形遊具上如同航海家，另還結合歷史古蹟碧潭吊橋，打造兼具共融精神及在地文史的公園。
新北市政府綠美化環境景觀處新聞稿表示，市府與新店區公所在民國108年成立跨局處工作小組，共同推動公園特色共融或全齡化改善計畫，滿足不同年齡層市民需要。目前已改善完成6處公園，包含瑠公公園、僑仁公園、灣潭兒童遊戲場、中興公園、安光公園、馬公公園。
綠美化環境景觀處指出，現正推動十四張歷史公園、青潭公園、安和公園及陽光運動公園等4處空間改善計畫，其中十四張歷史公園將是新北市首座機能型防災公園。
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