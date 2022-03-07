馬公小小航海家遊戲場啟用 新店共融式公園年底拚10座

新北市新店區馬公公園「小小航海家遊戲場」今上午舉行啟用儀式，新北市長侯友宜表示，遊戲場可讓孩童在遊玩過程體驗大海之美，新店目前已經改善6處共融式公園，另外4座也正在進行中，預計年底就能完成10座改善，讓大小朋友都能有舒適的休憩空間。

侯友宜提到，馬公公園航海家遊戲場以航海的觀念鋪上許多海上生物，讓孩童在遊戲過程中體驗大海之美，規畫過程中也特別把碧潭公園吊橋建物的遺留物做成擬真碧潭吊橋，讓馬公公園具有紀念性及歷史性，希望公園能成為孩子們遊戲天堂，也讓長輩可以使用運動、減少衰弱， 新北市未來也會繼續讓特色全齡公園充滿各角落，讓長輩孩童都喜歡。

侯友宜表示，新店發展較早的文教住宅區，也是新北人口第五大區，部分公園開闢年代已久遠，設施老舊或不敷特色多元使用目標。新北從108年成立跨局處工作小組推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」，他上任這三年多來，總共已經蓋了79作特色全齡公園，其中新店區編了2億預算，健全新店區平衡發展。

侯友宜指出，計劃共改善完成6處公園，包含瑠公公園、僑仁公園、灣潭兒童遊戲場、中興公園、馬公公園、安光公園，目前更持續推動十四張歷史公園、青潭公園、安和公園及陽光運動公園等至少4處，總計今年底就能完成10座改善，面積總計約4萬平方公尺。另外，市府在北宜路、安坑地區執行閒置空間綠美化，並針對安坑輕軌沿線規劃共融樂活公園空間，提供市民更完善的休閒活動場所。

新店區長朱思戎指出，小小航海家遊戲場的設計概念是將遊戲場比擬為大海，孩童可以在船形遊具上如同航海家，航行於大海中，冒險的過程中遇有小島或是陸地，同時結合滑軌、溜索及彈跳床，體驗不同冒險樂趣。此外，園區內也同步規劃體健區，真正落實大朋友小朋友共同樂活休閒空間。