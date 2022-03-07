北市國中女可換衛生棉 「配合酷課APP」議員憂強迫推銷

北市全國首創發放生理用品給北市國中女學生，自111年3月7日起每人每月可得價值200元的生理用品兌換券，不過議員認為透過酷課APP兌換，到底是促銷APP還是發放衛生棉，另外兌換管道太少，別讓暖心舉動的美意打折。

開放兌換首日，台北市副市長黃珊珊擔任一日店員，實地協助引導學生至門市內完成兌換。學生可於電腦上登入親師生平台自行列印兌換券，或記住條碼編號至Life-ET機器列印小白單，或用手機以酷課APP秀出兌換券條碼，於全台萊爾富任一門市兌換兌換價值200元的生理用品，通路商也將提供10種不同品項。

黃珊珊表示，此次感謝市議會編6000多萬元預算，提供給3萬1266名台北市學籍的國中女生，每個人在每月7號可領到200元價值的兌換券，有效期是2個月，若2個月內沒換兌換券就會失效。

黃珊珊表示，信義國中有試辦過，請廠商放衛生棉的盒子在廁所，讓學生感受到衛生棉像衛生紙一樣方便，經試辦後，希望學生可以有更多品牌的選擇，所以採取到超商兌換的方式。

信義國中八年級的汪同學表示，過去試辦的時候，曾經忘記帶衛生棉，可以在學校領取很方便，而且經過學校不斷宣導，同學們不會怕別人眼光，之後也會自然的去兌換，「這是很正常的事」，她也認為這個政策相當方便，只要到超商就能換到衛生棉。

至於政策是否向下推廣到小學，黃珊珊表示，還在研議小學的方式，讓校護做一些評估或瞭解，目前只要學生有需要，學校都會提供，只是還沒有全面性提供方式。

教育局表示，花了兩個月邀集各大超商與賣場舉辦招商說明會，但業者考量要做教育訓練、介接系統等，最終只有萊爾富願意參與，盼明年簽約時更多廠商願意發揮企業社會責任一起加入。

議員王鴻薇表示，使用酷課APP領取是要補助衛生棉，還是要促銷酷課APP，就像先前市府為了要促銷台北通，很多活動都限定綁定台北通，令人有些疑慮到底哪個為主、哪個為輔。

議員吳沛憶表示，台北市約有202家萊爾富，881家7-11，592家全家，萊爾富相對較少，難免有人覺得不方便，發放衛生棉本是暖心舉動，教育局應檢討如何讓發送方式更多元、更便利，才不會失了美意。