少子脫北潮 柯文哲提兩原因自爆3月將跌破250萬人

台北市少子化、脫北潮嚴重，北市府原預估，北市到今年5、6月人口將跌破250萬人以下，若北市人口降至250萬人以下，就會被凍結「第三副市長」薪資及特別費，議員63席也降至61席。台北市長柯文哲今天接受議員鍾沛君網路專訪，柯文哲自爆，台北市約這個月，3月台北市人口就會跌破250萬人以下。

柯文哲接受議員鍾沛君Yahoo TV網路新節目專訪，今天播出。柯文哲說，台北市人口流失，脫北潮特別兇有兩個原因，一個是因為疫情，因2年沒有回台，例如住舊金山洛杉磯等這些人，在台北市就有4萬人。

柯說，第二點，整個台北市的模式，會越來越像歐美國家的Down Town與郊區，加上捷運路網完成，這個現象會越明顯；台北市高房價、生活品質沒有這麼好，民眾若在桃園，搞不好住獨棟，在台北市卻僅住小小一個房間，交通越方便，人口外流越厲害。

柯提到，先前統計，台北市白天有350幾萬人，夜間睡覺的有270萬人，白天淨移入約有80萬人口。第一，台灣總人口下降，另外，台北市也越來越像歐美國家，約3月就會到250萬人口以下，除非是疫情改善，沒回國的4萬人因疫情解封回國，兩年沒回來的回台灣，不過疫情預估約會到下半年才會解封。

至於怎麼留住人口？柯文哲表示，台北市社會福利相較還是比較好，但高房價還是個大問題，台北市陸續蓋社宅，不過要蓋到5萬戶，還要好幾年，人口下降趨勢就是這樣。

但柯也說，全台北生活機能還是很好，醫院很多，尤其很多老人不敢住台北以外的地區，因離醫院太遠，但就是房價高。