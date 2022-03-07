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汐止王母救世宮今辦五朝清醮 侯友宜開口先為遲到致歉

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
汐止王母救世宮今舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜率民政局長柯慶忠出席。記者劉懿萱／攝影
汐止王母救世宮今舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜率民政局長柯慶忠出席。記者劉懿萱／攝影

汐止王母救世宮今日舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜致詞時，先對自己遲到致歉，說從板橋過來沒算好時間，路上塞車，並祝福五朝清醮可以順利圓滿，盼疫情早日過去。

侯友宜致詞表示，王母救世宮秉持王母娘娘懿旨「犧牲、奉獻、付出」的精神，長年耕耘汐止區社會安全網絡，去年還捐贈防疫基金30萬元及防疫物資，愛心不落人後。會後受訪也指出，希望五朝清醮可以順利圓滿，讓汐止地方都可以平安順利，疫情早日過去。

新北民政局長柯慶忠則說，「做醮」是台灣民間道教信仰中最盛大、最隆重的宗教儀式之一，通常是好幾年才舉辦一次，具有祈求瘟疫不起、消除災障、永保平安等意義。宮主黃英敏也表示，本次建醮是為安撫各道生靈及安定人心，並透過5月14日至29日之清醮文化季，規劃歌仔戲、布袋戲及各式社團表演等系列活動，除增進社區以及信眾互動外，也讓年輕人更加了解宗教文化。

汐止王母救世宮今日舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜致詞時，先對自己遲到致歉，說從板橋過來沒算好時間，路上塞車。記者劉懿萱／攝影
汐止王母救世宮今日舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜致詞時，先對自己遲到致歉，說從板橋過來沒算好時間，路上塞車。記者劉懿萱／攝影
汐止王母救世宮今舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜祝福五朝清醮可以順利圓滿，並盼疫情早日過去。記者劉懿萱／攝影
汐止王母救世宮今舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜祝福五朝清醮可以順利圓滿，並盼疫情早日過去。記者劉懿萱／攝影

汐止 侯友宜

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