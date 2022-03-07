汐止王母救世宮今辦五朝清醮 侯友宜開口先為遲到致歉

汐止王母救世宮今日舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜致詞時，先對自己遲到致歉，說從板橋過來沒算好時間，路上塞車，並祝福五朝清醮可以順利圓滿，盼疫情早日過去。

侯友宜致詞表示，王母救世宮秉持王母娘娘懿旨「犧牲、奉獻、付出」的精神，長年耕耘汐止區社會安全網絡，去年還捐贈防疫基金30萬元及防疫物資，愛心不落人後。會後受訪也指出，希望五朝清醮可以順利圓滿，讓汐止地方都可以平安順利，疫情早日過去。