汐止王母救世宮今辦五朝清醮 侯友宜開口先為遲到致歉
汐止王母救世宮今日舉行五朝清醮建醮動土大典，新北市長侯友宜致詞時，先對自己遲到致歉，說從板橋過來沒算好時間，路上塞車，並祝福五朝清醮可以順利圓滿，盼疫情早日過去。
侯友宜致詞表示，王母救世宮秉持王母娘娘懿旨「犧牲、奉獻、付出」的精神，長年耕耘汐止區社會安全網絡，去年還捐贈防疫基金30萬元及防疫物資，愛心不落人後。會後受訪也指出，希望五朝清醮可以順利圓滿，讓汐止地方都可以平安順利，疫情早日過去。
新北民政局長柯慶忠則說，「做醮」是台灣民間道教信仰中最盛大、最隆重的宗教儀式之一，通常是好幾年才舉辦一次，具有祈求瘟疫不起、消除災障、永保平安等意義。宮主黃英敏也表示，本次建醮是為安撫各道生靈及安定人心，並透過5月14日至29日之清醮文化季，規劃歌仔戲、布袋戲及各式社團表演等系列活動，除增進社區以及信眾互動外，也讓年輕人更加了解宗教文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言