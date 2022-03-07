何博文不連任拚新北市長？侯友宜：尊重每個人想法規畫

民進黨新北市黨部主委、議員何博文今早宣布不競選連任，引發新北政壇討論「可能參戰市長」，市長侯友宜表示，每個人有想法和規畫都要給予尊重，只要願意為國家、為市民做事，都樂觀其成，大家一起好好努力加油。

何博文今早宣布不參選議員連任選舉並表示「經過這麼多的歷練，是時候該為人民、土地做出更多貢獻了」，幾經思考後決定將職務空出來，留給更年輕的世代。至於自己的未來則有各種可能性，包括「前進國會」也是可能選項之一。何博文是否參選新北市長，也引發新北政壇討論。