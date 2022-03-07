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何博文不連任拚新北市長？侯友宜：尊重每個人想法規畫

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

民進黨新北市黨部主委、議員何博文今早宣布不競選連任，引發新北政壇討論「可能參戰市長」，市長侯友宜表示，每個人有想法和規畫都要給予尊重，只要願意為國家、為市民做事，都樂觀其成，大家一起好好努力加油。

何博文今早宣布不參選議員連任選舉並表示「經過這麼多的歷練，是時候該為人民、土地做出更多貢獻了」，幾經思考後決定將職務空出來，留給更年輕的世代。至於自己的未來則有各種可能性，包括「前進國會」也是可能選項之一。何博文是否參選新北市長，也引發新北政壇討論。

侯友宜表示，每個人自己有些想法和規畫，都要給予尊重，只要願意為國家、新北市民努力做事，都樂觀其成，不管在任何角色、任何位置上，大家好好努力為新北、為國家努力做事，大家一起加油。

何博文（左三）宣布將不參選年底議員選戰，似乎有意直攻2024立委選戰。圖／何博文提供
何博文（左三）宣布將不參選年底議員選戰，似乎有意直攻2024立委選戰。圖／何博文提供

侯友宜

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