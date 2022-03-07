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柯文哲插旗新北設首座聯合競辦 侯友宜：誰來都很開心

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜受訪表示，對於關心新北市發展、做事的人都很歡迎，還說雙北大家都一起在努力當中，若有人願意多參與新北建設，「我都很開心。」
侯友宜受訪表示，對於關心新北市發展、做事的人都很歡迎，還說雙北大家都一起在努力當中，若有人願意多參與新北建設，「我都很開心。」

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今日在新北市新莊區成立聯合競選服務處，外界解讀為直攻2024總統的起手式；同樣也被外界點名有機會參選2024的新北市長侯友宜今受訪則說，對於關心新北市發展、做事的人都很歡迎，還說雙北大家都一起在努力當中，若有人願意多參與新北建設，「我都很開心。」

柯文哲今日率黨內立委蔡壁如、參選人陳世軒，成立首座聯合競選服務處，加上柯挑戰2024總統大位並非祕密，引發外界聯想。侯友宜今上午受訪表示，非常歡迎想來新北市走走、關心新北市的發展，尤其雙北大家都一起在努力當中，若有人願意多參與新北市的建設，讓新北市更好，自己都很開心。

至於掛民眾黨參選新莊區的陳世軒，父親為國民黨現任議員陳明義，恐瓜分藍營的票源，是否影響到以侯家軍之姿參選的戴湘儀，侯則說，只要想為新北市做事，了解新北，願意付出的人，尤其是年輕人，都非常鼓勵且樂見，尤其新莊這幾年五股夏綠地、塭仔圳整個市地重劃都已經完成，未來的發展還要更多人投入。

侯友宜 柯文哲

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