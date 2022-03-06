共享運具違規、糾紛無法管？ 北市將規畫評鑑機制

台北市共享汽車等消費糾紛頻傳，北市府與業者簽訂的行政契約卻無管制效力，議員簡舒培等人先前曾要求北市交通局研擬業者評鑑制度，卻沒了下文，現又有民眾發生線上付款費用及車輛毀損賠償等糾紛，交通局表示今年下半年會規畫評鑑標準。

北市共享運具營運家數，汽車1家、機車3家，市府已公布共享運具經營業管理自治條例、管理辦法、裁罰基準，包含違規停車及久占車位，同一格停放超過3天就罰、同路段停超過3輛或總數超過6輛，會通知業者4小時內移置車輛，否則也會開罰。

有消費者採線上付款方式選擇月付方案，第一個月正常被扣款，第二個月卻沒被扣款，業者也沒通知繳費，民眾以為是業者自行取消雙方的月付合約，沒想到第三個月再被扣款，且被通知需繳交第二個月費用，若不繳費視同解約，還需再付500元解約金。

還有陳男按照規定在租還車前拍照上傳，證明車況良好，沒想到事後被通知車子毀損需賠償維修費，陳男三度與客服解釋。業者表示，經了解，從民眾拍的照片中確實可以看到車輛損傷包含車燈損壞、保險桿有裂痕，已經持續與消費者溝通。

另有關月付個案，業者表示，該消費者因支付卡片餘額不足，才會導致第二個月沒有扣到款，第三個月補足卡片額度後進行正常扣款，但因民眾之前未來電通知要取消訂閱制，在第三個月於系統扣款後方進線客服，客服協助退還消費者第三個月及免除解約金的費用。業者表示，都有提供24小時的服務專線，民眾對使用共享運具有問題與回饋時，可透過電話或文字客服反饋，將有專人協助處理，並會於24小時內電話或MAIL回饋顧客後續處理說明。

簡舒培指出，共享運具擴大來看就是類大眾運輸，但在北市府跟業者的行政契約中，並沒有評鑑機制，市府面對民眾提出的消費糾紛時只會說可選擇其他業者，「但其實真的沒有太多選擇」，因此要求市府要在契約中納入評鑑機制，未來重新續約時，才能處理違規事件，但可惜消費糾紛尚未找到查核的機制。

交通局運輸管理科長廖苑伶表示，今年下半年就會規畫相關評鑑標準，時程尚未明確訂定，但下一個年度若許可，會針對權利金或車輛數量作為評鑑參考。

至於消費糾紛是否納入評價，廖苑伶說，因消費評鑑需深入、客觀考量，需要委託專業單位來討論，但目前若接獲民眾反映，會先要求業者了解、改善，看是否能和解，若不能和解，就送消保官來做協調。