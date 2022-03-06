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中央卡關淡北道路？ 侯友宜：待中央核定就能盡速完工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北已經展開前期作業，現在只差中央審核通過就能動工，期盼中央能與地方合作，早日完成淡北道路。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，新北已經展開前期作業，現在只差中央審核通過就能動工，期盼中央能與地方合作，早日完成淡北道路。記者張睿廷／攝影

新北市府1月將淡北道路修正報告送至行政院，目前仍無下文，外界好奇是否是中央在卡關？新北市長侯友宜表示，新北已經展開淡北道路先期作業，只要中央能盡速核定，他們就能快速完成淡北道路。立法委員洪孟凱則說，目前相關作業都已啟動，只差中央經費，「萬事俱備，只欠東風」，盼中央能盡速通過此案，早日施工。

侯友宜說，淡北道路已經送到中央審核中，淡北道路的開發要以完整路網做通盤性考量，他相信中央這次會與地方充分溝通，也會盡速去協助北部交通的發展，他們期待中央、地方合作，讓淡北道路，讓北部的交通路網能夠非常順暢，帶動新北及台北的蓬勃發展。

侯友宜表示，其實新北市早已啟動淡北道路的先前作業，只要地方政府能做的，他們都已經開始在執行，至於中央也在作路網的通盤性檢討，他們會共同合作，讓北部路網更完整。

侯友宜說，新北市包括先期規劃、購地等前置作業都已經在執行當中，未來只要中央盡速核定，他們就能快速完成淡北道路。

立法委員洪孟凱表示，交通部說公路總局目前在做最後修正，完成後就會往行政院上報，新北市在用地取得都已經完成，「萬事俱備，只欠東風」，現在就差30億的中央補助經費，希望中央能考量雙北市民的需求，盡快動工、盡快完工。

侯友宜 行政院

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