竹林山觀音寺捐3140萬 創新北消防單筆受贈紀錄

新北市林口區竹林山觀音寺今天捐贈新北市政府消防局達新台幣3140萬元消防救災車輛和器材，捐贈金額為消防局接受捐贈紀錄以來單筆最大數額，由市長侯友宜代表受贈致謝。

竹林山觀音寺今天辦理捐贈典禮，由董事長黃火旺代表寺方共捐贈多功能滅火系統消防車2輛、消防機器人4台及熱顯像儀14組，消防局表示，捐贈金額為消防局接受捐贈紀錄以來，單筆最大數額，總計共3140萬元。

消防局發布新聞稿表示，竹林山觀音寺擁280餘年歷史，供奉主神觀音菩薩，信徒遍佈全省，香火鼎盛，寺方秉著觀音菩薩聞聲救苦、大慈大悲精神，長年回饋地方及辦理熱心社會公益活動不遺餘力。

消防局表示，這次所捐贈的2輛消防車輛將分別配置於五股泰山林口地區，消防機器人及熱顯像儀將配置於新北市火災高潛勢地區，使出勤同仁使用具高科技智能車輛、裝備器材從事多樣且危險的救災工作，維護人民生命及財產安全，以提升新北地區救災能量。