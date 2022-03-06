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愛心企業援助烏克蘭難民 也援助本地弱勢幫打氣

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員潘懷宗表示，帝簧國際公益平台除援助烏克蘭難民，這次也結合地方弱勢團體，將愛心物資分批分項送給需要的民眾。圖/北市議員潘懷宗提供
北市議員潘懷宗表示，帝簧國際公益平台除援助烏克蘭難民，這次也結合地方弱勢團體，將愛心物資分批分項送給需要的民眾。圖/北市議員潘懷宗提供

馬偕博士來台150周年紀念，帝篁國際公益平台結合萬安生命公司、北部台灣基督長老教會、台灣長照醫學會、嘉義基督教醫院及路加傳道會等機構，捐贈新台幣100萬元，在烏克蘭當地購置民生物質，贈與大批逃難的烏克蘭百姓，發揮台灣人施比受更為有福的核心價值。

帝篁國際公益平台董事長吳珅篁表示，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，已造成許多平民死傷，粗估約有50萬人逃離烏克蘭，在天寒地凍之下逃難，早已有許多人支撐不住，這次特別發起捐助。

另外，台灣本土自新冠肺炎肆虐後，也造成許多弱勢團體捐款來源驟失，加上平常為了籌措財源而做的手工產品，也因販賣銳減，收入大為減少。

北市議員潘懷宗表示，帝簧國際公益平台除援助烏克蘭難民，這次也結合地方弱勢團體，將愛心物資分批分項送給需要的民眾，包括採購1500斤抗癌食物第一名的地瓜，提供給各處的老人關懷站加菜供餐，另外也採購五千個N95口罩，送給辛苦往返老人送餐外送人員等。

烏克蘭 新冠肺炎 台灣人

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