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宗博館2場沙龍式論壇 響應婦女節拓展女力視野

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
婦女節沙龍式論壇，由神聖的「向女神致敬」祈福儀式揭開序幕。圖／世界宗教博物館提供
婦女節沙龍式論壇，由神聖的「向女神致敬」祈福儀式揭開序幕。圖／世界宗教博物館提供

為響應38婦女節，世界宗教博物館發展基金會攜手紅坊文教藝術協會特別舉辦「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」沙龍式論壇，邀請各領域表現傑出的女性代表與談，從全球性的女力視野分享面對世界變化該具備的軟實力，以及女性在職場面對的挑戰等。

婦女節沙龍式論壇昨於宗博館宇創廳舉辦，開場由神聖的「向女神致敬」（Opening - Devi Pooja）特有的印度文化儀式，為全體參加者祈福，也為全球女性祝福。

第一場子題「面對世界的變化，我們要具備什麼樣的軟實力」，由月亮屋創辦人李安妮（An-ny Lee）、台灣大學共同教育中心通識教育組戴可馨博士（Dr. Malabika Das）、IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲博士（Christie Chang）與談，三人從女性自覺、身心靈整合、宗教等不同領域，各自分享培養軟實力的最佳方式，及如何自然而然的達到性別平等。

第二場子題「改變職場的敘事方式」，台灣亞洲交流基金會訪問學人胡莎娜（Sana Hashmi）、台中市食農教育發展協會創會理事長呂木蘭（Lu Mu Lan）、全球智慧城市聯盟副秘書長陳佳惠（Anita Chen）、來自巴基斯坦的台灣大學化學系博士生思依達（Syeda Zehra），分別在公共政策、永續農業、智慧城市發展、寶特瓶回收再生等領域有獨到想法。

呂木蘭分享推動循環農業的經驗，積極與相同理念的單位合作，並找外援，凝聚共識。思依達則以生長在伊斯蘭教家庭的背景交流，她認為在以男性較多的職場上，自信、堅強、冷靜和沈著特別重要，即使工作氣氛尷尬，也絕不妥協，不允許任何人接管她的工作，更不會以「我是女人，我做不到」為推託藉口。

宗博館長馬幼娟提到，宗博館創辦人心道法師近來主張「靈性即生態，生態即靈性」理念，日前公開呼籲「為生態我們必須止戰」，期勉不在衝突裡找和平，而是從分享中找和平。

馬幼娟表示，曾有人問到宗博館作為藝術文化場館該如何落實人道關懷？她回答，宗博館是在事件發生的前端，防患於未然，促進人們之間的對話、讓彼此理解，從止戰解決問題，這也是宗博館存在的價值。

世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合作舉辦婦女節沙龍式論壇，主辦單位及講者上台合影。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合作舉辦婦女節沙龍式論壇，主辦單位及講者上台合影。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館館長馬幼娟代表主辦方致詞。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館館長馬幼娟代表主辦方致詞。圖／世界宗教博物館提供
參加婦女節沙龍式論壇的7位講者。圖／世界宗教博物館提供
參加婦女節沙龍式論壇的7位講者。圖／世界宗教博物館提供
第一場論壇「面對世界的變化，我們要具備什麼樣的軟實力」。圖／世界宗教博物館提供
第一場論壇「面對世界的變化，我們要具備什麼樣的軟實力」。圖／世界宗教博物館提供
第二場論壇「改變職場的敘事方式」。圖／世界宗教博物館提供
第二場論壇「改變職場的敘事方式」。圖／世界宗教博物館提供

職場 婦女節

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