宗博館2場沙龍式論壇 響應婦女節拓展女力視野

為響應38婦女節，世界宗教博物館發展基金會攜手紅坊文教藝術協會特別舉辦「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」沙龍式論壇，邀請各領域表現傑出的女性代表與談，從全球性的女力視野分享面對世界變化該具備的軟實力，以及女性在職場面對的挑戰等。

婦女節沙龍式論壇昨於宗博館宇創廳舉辦，開場由神聖的「向女神致敬」（Opening - Devi Pooja）特有的印度文化儀式，為全體參加者祈福，也為全球女性祝福。

第一場子題「面對世界的變化，我們要具備什麼樣的軟實力」，由月亮屋創辦人李安妮（An-ny Lee）、台灣大學共同教育中心通識教育組戴可馨博士（Dr. Malabika Das）、IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲博士（Christie Chang）與談，三人從女性自覺、身心靈整合、宗教等不同領域，各自分享培養軟實力的最佳方式，及如何自然而然的達到性別平等。

第二場子題「改變職場的敘事方式」，台灣亞洲交流基金會訪問學人胡莎娜（Sana Hashmi）、台中市食農教育發展協會創會理事長呂木蘭（Lu Mu Lan）、全球智慧城市聯盟副秘書長陳佳惠（Anita Chen）、來自巴基斯坦的台灣大學化學系博士生思依達（Syeda Zehra），分別在公共政策、永續農業、智慧城市發展、寶特瓶回收再生等領域有獨到想法。

呂木蘭分享推動循環農業的經驗，積極與相同理念的單位合作，並找外援，凝聚共識。思依達則以生長在伊斯蘭教家庭的背景交流，她認為在以男性較多的職場上，自信、堅強、冷靜和沈著特別重要，即使工作氣氛尷尬，也絕不妥協，不允許任何人接管她的工作，更不會以「我是女人，我做不到」為推託藉口。

宗博館長馬幼娟提到，宗博館創辦人心道法師近來主張「靈性即生態，生態即靈性」理念，日前公開呼籲「為生態我們必須止戰」，期勉不在衝突裡找和平，而是從分享中找和平。