北市12家醫院7至13日 開青少年BNT門診

北市衛生局今天表示，考量有部分青少年還沒打COVID-19疫苗，12家合約醫院於7至13日，開設青少年BNT門診，萬芳、三總、聯醫婦幼及國泰加開夜間或週六門診。

台北市衛生局下午以新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株持續於國際間及本土流行，考量尚有部分青少年未完成接種，為強化校園防疫網絡，北市12家合約醫療院所，7日至13日開設青少年BNT門診，並於萬芳醫院及三軍總醫院加開夜間門診、聯合醫院婦幼院區及國泰醫院加開週六門診，平日繁忙的家長可多加利用。

衛生局呼籲，尚未完成第1、2劑（兩劑BNT疫苗間隔為12週以上）接種的12至17歲青少年，儘速完成預約，前往接種請攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），且須由家長（監護人或關係人）陪同至合約醫院掛號及現場共同簽署意願書。

另外，衛生局提醒，民眾如有AZ第1、2劑及追加劑接種需求，或莫德納、BNT及高端疫苗第1、2劑接種需求，可多加利用北市指定COVID-19疫苗合約醫院預約門診，3月31日前完成接種第1、2劑接種，可獲新台幣200元商品禮券。