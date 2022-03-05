新北提醒容積獎勵要把握 危老都更時程獎勵5月降至4%
老舊房屋屋齡逐漸提升，為推動都市更新，新北市都更處表示，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」在2020年修法後，時程獎勵逐年減少，目前獎勵已降到6%，從5月12日起將遞減為4％，民眾申請都更案若要維持10％容積獎勵，需重建基地面積達1000平方公尺以上。另外，今年5月11日前申請危老重建案，才可享有重建期間免繳地價稅及減半徵收地價稅與房屋稅等優惠。
都更處長張壽文表示，市府原訂今年要達成多元都更案550案的目標（從2011年起累積至今），但截至今年2月，已經突破666件申請案，也是過去20年來總和的3.4倍，今年目標則改為750案。其中，危老重建案目前已累計384核准案，以整理來說，危老案仍以板橋、三重、新店居多。
新北市2021年多元都更申請案總計270件、核准206件，未核准的案件目前還在審議中，或是仍在補件。其中危老重建申請133件、核准111件；一般都更申請46件、核准18件；防災都更申請3件、核准2件；簡易都更申請5件、核准4件；整建維護申請83件、核准71件。
都更處指出，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」在2020年修法後，針對危老重建的時程獎勵由10%逐年遞減，目前時程獎勵為6%，從5月12日起，遞減為4%。
都更處說明，起初祭出時程獎勵，是希望民眾盡快申請都更，現在時程獎勵比例會慢慢降低，依申請規定，重建計劃中的「時程獎勵及規模獎勵總和，最高比例不超過10％」，時程獎勵是最好拿的，申請就符合條件，因規模整合越大，地主越多，相對意見複雜度越高，因此獎勵不好拿。今年5月12日後，重建計畫內基地面積需達1000平方公尺，才能取得基準容積10%獎勵。
另外，都更處也提醒，條例賦予重建期間免繳地價稅，及重建後減半徵收地價稅與房屋稅等稅賦減免優惠，依照現行規定，今年5月11日前申請危老重建的案子才能享有，也呼籲有意願申請的民眾，把握這些獎勵及早申請。
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