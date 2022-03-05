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花博農民市集開春活動 黃珊珊推薦農特產品保證無農藥

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市副市長黃珊珊(右)今天出席花博農民市集開春活動，現場製作老虎造型的刈包。記者徐偉真／攝影
台北市副市長黃珊珊(右)今天出席花博農民市集開春活動，現場製作老虎造型的刈包。記者徐偉真／攝影

花博農民市集今天舉辦開春活動，台北市副市長黃珊珊說，感謝各地的農友把最好的農產品帶來台北市，花博農民市集是大家可以放心消費的好地方，有「三章一Q」的要求，所有蔬果都要經過質譜儀採檢，有農藥就不會上架，大家可以安心買、安心吃。

黃珊珊今天出席花博農民市集開春活動，黃珊珊說，花博農民市集是台北市政府很重視的一個地方，提供給市民一個很棒的休閒去處，也是各地農友販賣農產品的平台，是市民假日休閒的好地方。

台北市農會總幹事蘇正光說，農民市集有約120個攤位，賣的都是全台灣各地的優質農產品，都是當季蔬果，產品進來後會透過抽檢的方式，用最新的質譜儀檢驗，兩個小時內就能檢驗290多種農藥殘留。

蘇正光說，農民市集產品種類多元，有農產品也有加工品，還有原住民的文創商品，也有賣雞蛋，通通都有得到有機認證的執照。

花博農民市集搭配開春活動，3月5至6日兩天全面打9折，不限消費金額可免費參加DIY手作活動及獲得限量內湖草莓季折價券，消費滿800元憑收據就有機會抽中好禮，獎品包括43吋液晶電視、電磁爐、越光米、花博麻布手提袋、綠竹筍寶寶、海芋花束等。

台北市副市長黃珊珊(左2)今天出席花博農民市集開春活動，現場製作老虎造型的刈包。記者徐偉真／攝影
台北市副市長黃珊珊(左2)今天出席花博農民市集開春活動，現場製作老虎造型的刈包。記者徐偉真／攝影
老虎造型的刈包。記者徐偉真／攝影
老虎造型的刈包。記者徐偉真／攝影

農民 花博 北市 黃珊珊

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