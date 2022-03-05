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北大特區單坪破50萬 兒三公園動工再升級
新北市北大特區因街道寬闊，生活機能完整，吸引不少外來人口入住，日前市場已傳出房價突破單坪50萬元。2月中旬樹林區公所花費2000萬元整修的萬坪公園啟用，提升居民生活品質。相隔不遠的兒三公園，今天也開始機具進場施工增加遊具，新北市議員江怡臻表示，兒三公園因北大特區有不同公園分齡需求，以新增兒童遊具為主，期盼為居民帶來更好生活環境。
2019年4月新北市府成立跨局處工作小組，推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點新北市各區需求，將公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與提供每一位市民更完善的公園休憩空間。
2019年起樹林區花費7000萬元改善5座公園，今年萬坪公園啟用後，位在新北市大成路及學成路口的兒三公園也於今天開工，該公園占地約1119坪，預計新增雷龍造型溜滑梯、盪鞦韆、恐龍蛋造型攀爬地形、糖果造型及巧克力恐龍蛋地景裝置設施，未來完工後將提供孩童更棒的遊樂環境。
負責推動本案的新北市議員江怡臻表示，上任後積極促使轄區內公園更新，與當地里長李培鈺、簡炎輝共同推動，兒三公園因北大特區有不同公園分齡需求，以新增兒童遊具為主。山仔腳則是遊具更新，讓山仔腳整體文史及遊憩空間更完整，讓民眾玩樂同時，也能了解地方文化。
新北市樹林區長王坤南表示，兒三公園遊戲場上月23日已開始架設圍籬，工期預計100個日曆天，預計今年6月2日完工，總經費為350萬元。另外樹林長壽公園遊戲場及山佳山仔腳公園也正設計規畫階段，公園因遊具老舊或損壞，為讓遊具符合最新CNS規範，讓孩童玩的開心，因此向市府爭取經費改善，期望為樹林帶來更多更好的公園。
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