中和秀朗橋北側區段徵收審議通過 預計下半年動工

新北市中和秀朗橋北側區段徵收案3月2日經內政部審議通過，新北市地政局表示，預計於4月公告區段徵收，正式啟動區段徵收作業。該案開發面積4.25公頃，預計下半年工程開工、2025年完工。因區內原有停車場陸續拆除，將於基地南側及堤外停車場總計增設240格停車位。

地政局說，該案都市計畫最早於1999年、2005年即發布實施，惟受限河川安全管制遲遲無法開發，後於2020年5月獲經濟部水利署公告解除，市府立刻積極依地方需求針對交通動線及土地使用管制檢討都市計計畫變更，並同步辦理抵價地比例報核、協議價購、地上物查估等區段徵收前置作業。

本區規劃住宅區2.08公頃，公共設施包含3座公園、1處廣場兼停車場用地、1處消防用地及綠地、道路用地，於開發完成後，將可補足周邊不足的公共設施，更可提升當地防救災系統、縫合中永和的都市景觀。另本開發區為新北首個低衝擊開發示範案，透過透水鋪面、雨水儲集系統等規劃設計，於開發同時並減緩對自然的衝擊與破壞。

地政局表示，秀朗橋北側開發案位於秀朗橋頭，介於新北環河快速道路及成功路既有社區間，開發面積約4.25公頃，另因區內現況停車場後續將配合施工拆除，為降低民眾不便，除規劃基地南側增設約40格臨時停車位外，並已積極協調於堤外追風停車場增設約200格停車位，以供周邊居民停車需求。