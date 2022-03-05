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最美主持人白嘉莉受聘新北愛心大使 粉絲熱情捐1千萬元
素有「最美麗的節目主持人」之稱的白嘉莉，今天現身新北市政府，由新北市長侯友宜為白嘉莉披綬帶及頒發「新北愛心大使」聘書。新北市社會局統計，新北市好日子愛心大平台截至今年1月31日，已媒合善款及物資共計35億7597萬6054元。
白嘉莉曾主持過許多紅遍大街小巷且收視率極高的經典綜藝節目《群星會》、《銀河璇宮》，同時創下以英語、日語、法語訪問節目嘉賓的先例，專業能力備受肯定。
除了白嘉莉外，嘉威會計師事務所長張威珍及合環建設機構總裁黃正勝是今天神秘嘉賓，2人為支持偶像各自捐贈500萬給新北市好日子愛心大平台，作為新北市老人及弱勢家庭兒少婦女關懷方案推動，以呼應白嘉莉長期對社會的關懷。為感謝粉絲的支持，白嘉莉特別挑選2幅自己的繪畫作品，贈送給2名粉絲。
侯友宜表示，白嘉莉積極從事公益活動，是一位極具正面影響力的人物，而張威珍與黃正勝除了在疫情嚴峻期間慷慨解囊外，平日也以實際行動捐贈好日子愛心大平台各項專案幫助許多弱勢民眾，這次又捐贈1000萬元。
社會局長張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台截至今年1月31日，已媒合善款11億2027萬3338元、物資市值24億5570萬2716元，共計35億7597萬6054元，累計超過2236萬3515人次受益。本次獲贈捐款將用於老人共餐獎勵、銀髮俱樂部先修班及弱勢家庭兒童婦女關懷方案。
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