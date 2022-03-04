3月7日起 北市國中女生每月可至超商換200元生理用品

台北市教育局今天表示，3月7日起全面實施國中女生生理用品補助發放，每月可至全台萊爾富門市兌換價值200元的生理用品，預計共約3萬多名女學生受惠，藉此接軌國際消弭月經貧窮的精神，建構更健康平等的性別友善環境。

台北市教育局3月7日將舉行記者會並宣布全面實施生理用品補助發放，台北市副市長黃珊珊將扮演一日店員，協助4位國中女學生至生理用品區選擇商品並到櫃檯兌換。

教育局表示，學生可透過三種方式，包括電腦登入親師生平台自行列印兌換券、記住條碼編號至萊爾富Life-ET機器列印小白單、以及以手機的酷課APP秀出條碼，至全台萊爾富門市，自行選擇合乎需求的生理用品兌換。

台北市政府自去年9月起推出免費提供國中生衛生棉試辦計畫，率先在信義國中、古亭國中、重慶國中、木柵國中、士林國中5所國中試辦免費供應女學生生理用品，5所試辦學校的女廁裡有「月經盒」，無限量提供一般及量多型日用衛生棉。當時市府規劃編列了6100萬預算，預計在今年普發擴展到全市72所國中。

台北市議會民政委員會當初審查這筆預算時，有市議員認為不該只補助國中女生，有些孩子初經來時是國小，這是鋸箭法的福利政策，政策無配套也沒有平權概念，就是即興式預算，有如柯文哲替黃珊珊輔選的政策。

教育局長曾燦金當時表示，這是從月經平權概念來看，女生生下來就要多花這一筆錢，世界各國有的從免稅的角度著手 ，如肯亞、加拿大，2015年從女生免稅制度來做，後來2018年蘇格蘭率先在全國廁所或學校廁所提供生理用品。