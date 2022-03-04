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北市修正外送自治條例 只要送餐到境內就管得到

中央社 / 台北4日電

北市府的「外送平台業者管理自治條例」以前有管不到外縣市業者的問題，如今將修正為增列跨域屬地認定，即便總公司在別處，只要外送員送餐到北市就管得到。

台北市「外送平台業者管理自治條例」雖要求業者須保障外送員權益與交通安全，但業者公司常常非設立在北市而鞭長莫及。如今市政會議已修正，增列跨域屬地認定，只要提供外送服務到北市就管得到。

此次修正案修訂的條文，包含外送員送餐箱上需標示平台業者名稱，違規未改善將處新台幣2萬以上、8萬以下金額，可按次處罰；業者應按月將納保外送員人數報市府備查，否則不許提供外送服務，以及規範員工教育訓練的時數等。

外送服務契約滿1年的外送員，每年至少要接受1小時教育訓練；曾發生職安、食安或交通安全事故的外送員，應於事故發生後3個月內接受每次至少1小時的教育訓練。

「外送平台業者管理自治條例」修正案，預計3月下旬送市議會審議。

北市勞動局職業安全衛生科長陳伯端表示，主要補充明定外送平台業者公司登記地非設立於北市、外送員於北市提供外送服務，平台業者仍有遵守自治條例的義務。修法過後，即使登記於外縣市的平台業者，只要於北市進行外送服務，北市府相關機關將依自治條例將得以實施檢查及裁罰。

北市 外送員

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