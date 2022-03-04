毛小孩專屬空間 汐止首座寵物奔跑區動工

現在養貓、狗的人越來越多，不過，人口二十萬人的汐止區卻沒有一座寵物公園，所以，新北市議員廖先翔針對星光橋旁的草地空間，爭取規劃為汐止區首座寵物公園奔跑區，目前區公所在三月動工，預計兩個月完工。

新北市議員廖先翔表示，一直以來毛小孩的飼主都希望汐止也能有寵物公園、寵物奔跑區，那在今年2/25日新北市的動物保護條例正式通過，寵物在外面時必須繫繩或是限制行為的措施，保護寵物及其他的用路人，變成說之前出來遛狗，沒有地方可以讓寵物放開繩索盡情奔跑的空間，唯有在特地區域，像是像寵物公園、奔跑區，所以，先前知道新北市政府在擬定動保條例的時候，就積極在找適合的地點設置。

廖先翔指出，汐止綠地本來就不多，最後終於找到一塊在星光橋左岸靠近貨櫃專用道旁邊一塊閒置的狹長草地規劃寵物公園，寵物奔跑區在3/1日，公所正式施工，工期預計兩個月，也感謝新北市動保處、景觀處、公所在經費上的協助，而因為地形的關係，是一個狹長形的，讓寵物有長距離奔跑的地方，將設置分區、雙層門防護設施、草皮等等規畫，待完成後，簡單的草皮，寵物洗手足台，讓寵物可以放開繩索奔跑。

建成里長黃信裕說，現在養寵物的人越來越多，感謝議員廖先翔在星光橋貨櫃專用道旁，爭取做一個寵物的運動場，讓飼主帶著毛小孩來的時候，讓他們有專屬的場地盡情奔跑。