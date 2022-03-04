律師送電毯 汐止忠孝里弱勢長輩暖心過冬

上個禮拜冷氣團報到，一整個星期都好冷，擔心長輩不夠保暖，律師簡榮宗就準備了電毯送給汐止區忠孝里的弱勢長輩，希望讓他們過一個溫暖的冬天，貼心的舉動也讓長輩很感謝。

忠孝里長丁彥伶指出，前陣子又是風又是雨氣溫又低，真的很擔心長輩的身體狀況，剛好簡律師打電話問有沒有需要協助的，很感謝他及時送上電熱毯，除了弱勢長輩之外，里內有幾位雖然不是長輩但是因為家中都有長期臥床的，所以，也把他們列入進來，很感謝簡律師認同支持，多送了幾份電毯，讓弱勢家庭及獨居長輩都能有一個溫暖的冬天。

希望讓弱勢及長輩能夠有一個溫暖的冬天，當天，律師簡榮宗將準備的電毯帶到忠孝市民活動中心，並一一送到長輩們的手上，也叮嚀注意保暖，這也讓長輩感覺很貼心。

律師簡榮宗表示，過年後那個禮拜有寒流來襲，自己早晨上班時都覺得非常冷，就想到這麼冷在一些獨居、需要幫助的長輩們衣服夠不夠或是棉被夠不夠，也想到現在有很方便的電熱毯，插電就可以保持身體的溫暖，所以，訂購一些電熱毯送給需要的人，這次也送了瑞芳跟其他地區，汐止的部分忠孝里丁里長在告知所需要的數量後準備，很感謝有這個機會將毯子送來給需要的朋友，希望他們在天冷的時候也感謝到社會的溫暖。