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律師送電毯 汐止忠孝里弱勢長輩暖心過冬

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
律師簡榮宗準備了電毯送給汐止區忠孝里的弱勢長輩，希望讓他們過一個溫暖的冬天。 圖／觀天下有線電視提供
律師簡榮宗準備了電毯送給汐止區忠孝里的弱勢長輩，希望讓他們過一個溫暖的冬天。 圖／觀天下有線電視提供

上個禮拜冷氣團報到，一整個星期都好冷，擔心長輩不夠保暖律師簡榮宗就準備了電毯送給汐止區忠孝里的弱勢長輩，希望讓他們過一個溫暖的冬天，貼心的舉動也讓長輩很感謝。

忠孝里長丁彥伶指出，前陣子又是風又是雨氣溫又低，真的很擔心長輩的身體狀況，剛好簡律師打電話問有沒有需要協助的，很感謝他及時送上電熱毯，除了弱勢長輩之外，里內有幾位雖然不是長輩但是因為家中都有長期臥床的，所以，也把他們列入進來，很感謝簡律師認同支持，多送了幾份電毯，讓弱勢家庭及獨居長輩都能有一個溫暖的冬天。

希望讓弱勢及長輩能夠有一個溫暖的冬天，當天，律師簡榮宗將準備的電毯帶到忠孝市民活動中心，並一一送到長輩們的手上，也叮嚀注意保暖，這也讓長輩感覺很貼心。

律師簡榮宗表示，過年後那個禮拜有寒流來襲，自己早晨上班時都覺得非常冷，就想到這麼冷在一些獨居、需要幫助的長輩們衣服夠不夠或是棉被夠不夠，也想到現在有很方便的電熱毯，插電就可以保持身體的溫暖，所以，訂購一些電熱毯送給需要的人，這次也送了瑞芳跟其他地區，汐止的部分忠孝里丁里長在告知所需要的數量後準備，很感謝有這個機會將毯子送來給需要的朋友，希望他們在天冷的時候也感謝到社會的溫暖。

律師 汐止 保暖

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