淡水自行車道觀景平台整修 美觀造型完工

新北市淡水區捷運紅樹林站後方，連接關渡與淡水的自行車道一處觀景平台，年久失修，平台及木製座椅不堪使用，經新北市議員蔡錦賢協助爭取經費整修，目前工程已經完工，造型相當美觀，觀民眾可以安全使用。

新北市議員蔡錦賢表示，過去這裡的問題包括了年久的木製座椅，無法使用的觀賞台，地面上石磚凹凸不平，現在全都改善，除了植栽部分因紅火蟻的影響尚未種植，之後也會陸續補上植栽，未來整體更加美觀，彷彿置身在小花園中。

淡水區長巫宗仁表示，原本破舊不堪的設施，現在經過新北市議員蔡錦賢的協助爭取下，由公所進行整修工程，雖然目前植栽土壤的部份有紅火蟻的影響，未來會加強防治施放藥劑之後，再補上美麗的花卉植栽，加上目前整個平台的地面、欄杆以及座椅的改善後，讓無論是假日到訪的觀光客還是附近居民都有一處完整的休憩設施場所。