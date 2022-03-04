平溪納骨塔增上千神主牌位 6月開放申請

平溪第一公墓納骨塔因環境清幽、交通便利、收費平價等，吸引鄰近石碇、深坑、瑞芳、汐止等區市民申請使用，今(4)日舉行神主牌位區地藏王菩薩聖像安座大典，並要新增一千多神主牌位，預計六月開始可以供民眾申請。

第一公墓納骨塔前方有一大片生態池，週邊還有許多綠美化規劃，很難讓人想像這裡是平溪的納骨塔，因為環境清幽且合理收費，讓許多非平溪區的民眾都將過往親人安置在此供奉，每年平溪納骨塔也都會配合清明節和中元節進行聯合法會，讓家屬們感到相當滿意。

平溪區長曾繁盛說，有感於現在社會祭拜祖先的方式改變，所以今年特別在納骨塔三樓增設一千多個神主牌位，目前已經完成，預計清明節後相關收費及申請程序才會陸續公布，請民眾耐心等待。

市議員林裔綺說，平溪納骨塔的地理環境，還有內部建設讓許多家屬都很滿意，這次區公所新增神主牌位，讓在家不方便祭祖的民眾也可以考慮將牌位遷移至納骨塔來慎終追遠，預計六月會開放讓民眾申請。