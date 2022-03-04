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土地公生兼辦共餐 平溪東勢里敲鑼打鼓好熱鬧

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
土地公誕辰剛好也是平溪區東勢里的共餐活動，不少老中青三代都回鄉來一起話家常，場面很熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供
土地公誕辰剛好也是平溪區東勢里的共餐活動，不少老中青三代都回鄉來一起話家常，場面很熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供

今(4)日適逢農曆二月初二是土地公誕辰之日，各地都有展開慶祝活動，在平溪區東勢國小旁的土地公廟，由紫東社區和薯榔社區的大鼓陣擊鼓敲鑼，為土地公生祈福慶祝，剛好也是東勢里的共餐活動，不少老中青三代都回鄉來一起話家常，場面很熱鬧。

響徹雲霄的鑼鼓聲，讓平時幽靜的鄉里，出現好久不見的熱鬧氣氛，平溪東勢里東勢國小旁的土地公廟，今(4)日適逢土地公誕辰，紫東社區著名的大鼓陣，由老中青三代共十多人，依著節奏擊鼓敲鑼，要替土地公生來祝賀，市議員林裔綺在場也忍不住小試身手，場面有趣又熱鬧。

東勢里長李明宏說，在東勢國小裡，有一群志工們，煮著當地農家自己種的菜，自己養得雞，星期五剛好也是東勢里的老人共餐，剛好又是土地公生，不少老中青三代的東勢國小校友就專程回鄉，大家齊聚共餐，議員林裔綺也特地到場與長輩話家常。

市議員林裔綺說，看到這些志工們平均年齡都已70歲以上，卻因為有一顆熱情的心，讓里內活絡很多，目前共餐設備較簡陋未來也會協助爭取經費來增設，讓東勢里共餐享有更好的環境。

土地公 平溪 員林

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