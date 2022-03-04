北市勞動局列企業托育成績 議員：過半數為中央政績

北市勞動局日前發布新聞稿，提及北市去年共設置了7家職場互助教保服務中心及勞工子女幼兒園。但有議員發現，7家職場托育設施中，過半數4家由中央政府機關所設立，批評勞動局「搭中央便車」。對此，勞動局回應，無論是中央還是地方成立的企業托育，只要在北市都會給予5萬元專家學者諮詢費用以及教保人員6個月最低基本工資的補助，盼議員能鼓勵基層同仁，不要斷章取義。

北市議員吳沛憶表示，在7家新增設施中，有5家職場教保中心、1家幼兒園、1家托嬰中心，其中3家職場教保中心分屬科技部、教育部、財政部財政資訊中心，而1家幼兒園是財政部員工幼兒園，故計有4家職場托育設施是附設在中央部會；2家職場教保中心分別為北捷和社團法人；托嬰中心則是設立在醫院財團法人。

吳沛憶指出，雖然北市勞動局所列出的職場托育成果，多數是在中央的主導下設立，有搭便車之嫌，但仍然肯定勞動局的貢獻，也肯定北捷在市府所屬單位中，率先成立職場教保中心，希望能帶動其他市府單位積極跟進，希望勞動局能繼續努力，無論是幼兒園或是職場教保中心，都能在私人企業上有更多突破。

對此，北市勞動局長陳信瑜認為指控有點「斷章取義」，陳表示，從2018年至今，北市都是成立企業托育的第一名，而政策秉持「由公到私、從內到外」的原則，所以中央法令實施後政府帶頭做很正常，加上台北以服務業居多，人員分散，企業要成立托育本來就很困難，無論是中央或是地方都有祭出企業托育補助。

陳信瑜強調，只要是在台北市內成立企業托育，企業在籌備階段委聘專家學者協助興辦，除了補助專業諮詢服務費5萬元外，還會補助教保人員最低薪資薪資6個月。陳也感謝議員支持及監督，也請議員多肯定真正落實政策推動的基層公務人員努力。