金山重要通學廊道側溝新設工程 3月底完工改善雨水漫流

新北新金山區文化二路時常雨水漫流於民宅及路面，造成居民不便，且有影響民眾通行安全之虞，金山區公所研議設置道路側溝徹底改善，2月已開工，預計3月完工，可提供周邊居民及學生通學有安全、良好的道路品質。

金山區文化二路周邊為住宅及金山高中校園通學生活圈，但因無道路側溝，雨勢稍大即會有排水不及致雨水漫流至民宅或積淹水情形發生，影響周邊住戶及學生通學安全，容易滑倒受傷。

金山區美田里長黃賜福表示，去年11月間接獲民眾反映文化二路時常雨水漫流於民宅及路面，造成居民不便，且有影響民眾通行安全之虞，隨即向金山區公所反映，為使排水設施更加完善，建議相關單位儘速施工改善以保障當地居民的生命財產安全。