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祝賀許歷農104嵩壽 侯友宜暖壽祝福泰康寧

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今天上午攜帶蘋果、紅葉蛋糕和壽麵為許歷農暖壽。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左二）今天上午攜帶蘋果、紅葉蛋糕和壽麵為許歷農暖壽。記者江婉儀／攝影

曾任退輔會主委、人稱「許老爹」的將軍許歷農，晚年隱居新北市永和區，適逢許老爹104歲嵩壽，新北市長侯友宜今天上午攜帶蘋果、紅葉蛋糕和壽麵為許歷農暖壽，由於許歷農是國民黨軍系大老，外界也解讀為侯友宜爭取軍系支持，鞏固票倉，侯友宜說，許將軍曾經捍衛中華民國，是重要的軍人，年紀雖大但念念不忘國家，他們感念他。

許歷農生於安徽省貴池縣，陸軍官校第16期畢業，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、國防部總政戰部主任、行政院退輔會主委等重要職位，1981年擔任國慶閱兵指揮官，翌年晉陞為陸軍二級上將，在他的客廳牆上還掛有當年擔任指揮官的雄姿英發照片。

侯友宜表示，老爹不僅半生戎馬，奉獻給國家，即使退休下來，還時刻關心國家大事，他日前就看到老爹投書媒體：「緬懷經國先生、今天不做、明天就會後悔」的文章，細數經國先生對國家的貢獻，以及平易近人的作風，顯示老爹超強的記憶，和心繫國家的大愛。

侯友宜在2019年曾來拜訪過許立軍祝賀百歲生日，今年是許立軍104歲生日，侯友宜再次親臨家中祝賀，許立軍是國民黨軍系大老，侯2度來拜訪許歷軍，除了表達感念這批從大陸來台軍人們的辛勞，也對雙和區深藍陣營表態盼爭取支持。

被問及來看許歷農是否對於未來選總統有方向，侯友宜表示，許歷農講的是做事的態度，就像缺電，之前沒有趕快做，未來永遠都會有這種狀況，現在不改變，問題永遠存在，就像蓋捷運，行政效率愈快，不會因為缺工物料增加了人民負擔經費，他身為新北市長，把握每天好好努力做事，這才是應盡的責任。

至於是否有選舉考量，侯友宜表示，許將軍百歲生日或是104歲的生日他都會來探望，他是曾經捍衛中華民國、守護台灣人民非常重要的軍人，要記得他曾經為國家拋頭顱灑熱血捍衛這一塊土地，他敬佩許歷農的做事以及他曾經為國家的付出，尤其在年紀雖然高壽以後，還念念不忘愛國家，他們感念許歷農，更重要希望他身體能夠健康。

侯友宜在2019年曾來拜訪過許立軍祝賀百歲生日，今年是許立軍104歲生日，侯友宜再次親臨家中祝賀。記者江婉儀／攝影
侯友宜在2019年曾來拜訪過許立軍祝賀百歲生日，今年是許立軍104歲生日，侯友宜再次親臨家中祝賀。記者江婉儀／攝影
侯友宜在2019年曾來拜訪過許立軍祝賀百歲生日，今年是許立軍104歲生日，侯友宜再次親臨家中祝賀。記者江婉儀／攝影
侯友宜在2019年曾來拜訪過許立軍祝賀百歲生日，今年是許立軍104歲生日，侯友宜再次親臨家中祝賀。記者江婉儀／攝影

侯友宜 生日

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