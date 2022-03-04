北市向日本借殖大食蟻獸 盼與「口袋莎」來電

台北市動物園從日本借殖雄性大食蟻獸「三平」，希望與園內的雌性個體Cortesa（口袋莎）擦出愛的火花，在台灣開枝散葉。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，2018年透過參與歐洲瀕危物種保育計畫（EEP），從新加坡動物園引進1隻雌性大食蟻獸Cortesa（口袋莎），牠是台灣唯一的大食蟻獸。

動物園指出，為永續大食蟻獸域外安全族群、同時保存遺傳多樣性，經不斷努力，透過「日本動物園暨水族館協會（JAZA），從日本名古屋市「東山動植物園」借殖1隻雄性大食蟻獸「三平」，牠昨天傍晚抵台檢疫，希望日系帥哥能成功擄獲Cortesa芳心，順利在台灣開枝散葉。

動物園表示，今年7歲的「三平」昨天晚間5時左右抵達台北市立動物園，展開為期30天的檢疫。「三平」是在日本名古屋市「東山動植物園」出生、成長的個體，個性溫和、十分親人，待檢疫期滿後，「三平」將入住熱帶雨林區適應新家與Cortesa比鄰而居，預估最快4月中就能與大家見面。

動物園指出，大食蟻獸分布於中、南美洲熱帶雨林，是全世界4種食蟻獸體型最大的，體長可達182至217公分，成體的體重也能超過40公斤；牠們的頭部細長，眼睛耳朵都非常小，吻部看似長管狀，雖然沒有牙齒，但有厲害的嗅覺、強大的前肢及超過60公分長的舌頭，便於吃到蟻窩大餐。

另外，大食蟻獸的毛長而堅硬，同時擁有長而華麗的尾巴，除了能幫助身體平衡外，睡覺時還能當被子保暖。

動物園表示，大食蟻獸是獨居動物，照養環境方面將參照牠們野外習性，未來Cortesa及「三平」會輪流使用熱帶雨林區的戶外活動場，保育員也為牠們準備獨立但相鄰的室內欄，讓牠們能熟悉彼此的存在，期待牠們能擦出愛的火花，成功繁衍下一代。