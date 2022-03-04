重罵中央、拜訪許歷農 侯友宜透露固盤訊息

今天上午新北市長侯友宜出席土地公廟生日參拜，期間針對昨天全台大停電，一反過去溫和常態，重砲批評中央「用人為疏忽搪塞是不負責任政府、追究都說人為疏失，結果都是基層受懲處」緊接著侯友宜再前往探訪軍系大老許歷農，藍營人士透露，侯友宜在黨內人氣下滑，重砲轟民進黨、拉攏軍系大老，都已透露鞏固藍營選民的訊息。

今天上午侯友宜抵達軍系大老許歷農住處為他慶生，板橋議員葉元之隨之而來，由於葉元之為許歷農的表姪，因此許歷農得知侯友宜將來拜訪，特地邀請葉元之一同參與。葉元之現場還被侯友宜虧「沒帶禮物你來幹嘛？」讓現場笑聲不斷。

許歷農今年高齡104歲，陸軍官校16期畢業，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官，1982年晉陞陸軍二級上將，無論軍系或黨內皆屬大老級人物，與經國派黨員關係深厚，國民黨主席朱立倫更是經常與許歷農餐聚、拜訪探視，前兩周也提前為許歷農慶生。

不過，新北市長侯友宜上次公開探視許歷農已是2019年10月，今天除了一改平常「好好為人民做事」溫和語氣，反而重砲抨擊中央，也一併前往許歷農住處探訪，由於今年為選舉年，侯友宜事隔兩年半再公開探視許歷農，引發政治聯想。

黨內人士認為，侯友宜藉著向百歲人瑞致敬機會，也因為許歷農的軍事背景，能傳達對軍系、藍營的友好態度。自然藉著拉攏軍事大老，即能獲得深藍選民目光，慢慢解除深藍對於侯友宜切割國民黨的質疑。

他認為，今天侯友宜重砲批評中央，與過去發言一反常態的超出尺度，這是藍營質疑侯友宜切割國民黨的一種間接回應，他說，今年藍營選情不若2018年那麼順風，侯友宜的得票數也不會像2018年衝這麼高，侯必須於年底投票前鞏固藍營票源，甚至藉著重批民進黨，吸引中間或淡綠選民票源。