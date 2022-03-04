網美打卡點青立方違建拆了！ 欲以休閒農場合法遭駁回

位在新北市新店的「青立方」餐廳，由於場景美侖美奐，一旁紅磚牆及拱門造景呈現復古風情，吸引許多網紅前往拍照打卡，不過青立方除了一棟3樓合法建物，其餘皆是違建，日前業者期透過申請合法休閒農場保留違建，農業局則駁回表示，想申請合法，違建必須先拆。

位在新店山區的青立方餐廳，風景優美宜人，餐點雖然價格一份約400元左右，但因評價不差，且紅磚牆拱門造景呈現復古風情，吸引不少網紅到此拍照打卡，蔚為風潮，但青立方屬於林業用地，於2017年新北市工務局就已查報有違法建物，業者卻仍不改善持續營業，遭台北地檢署依違反《區域計畫法》起訴。

業者本月1日暫停營業前，曾向新北市農業局申請成為合法的休閒農場，希望藉此保留違建及成為合法餐廳。但新北市農業局表示，依休閒農業輔導管理辦法規定，涉違反《區域計畫法》等土地使用管制規定等情事，依法不得申請成為休閒農場，業者欲申請休閒農場，也必須先將違建拆除。