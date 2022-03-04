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網美打卡點青立方違建拆了！ 欲以休閒農場合法遭駁回

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市拆除大隊昨以空拍機檢視青立方違建拆除進度。圖／新北市拆除大隊提供
新北市拆除大隊昨以空拍機檢視青立方違建拆除進度。圖／新北市拆除大隊提供

位在新北市新店的「青立方」餐廳，由於場景美侖美奐，一旁紅磚牆及拱門造景呈現復古風情，吸引許多網紅前往拍照打卡，不過青立方除了一棟3樓合法建物，其餘皆是違建，日前業者期透過申請合法休閒農場保留違建，農業局則駁回表示，想申請合法，違建必須先拆。

位在新店山區的青立方餐廳，風景優美宜人，餐點雖然價格一份約400元左右，但因評價不差，且紅磚牆拱門造景呈現復古風情，吸引不少網紅到此拍照打卡，蔚為風潮，但青立方屬於林業用地，於2017年新北市工務局就已查報有違法建物，業者卻仍不改善持續營業，遭台北地檢署依違反《區域計畫法》起訴。

業者本月1日暫停營業前，曾向新北市農業局申請成為合法的休閒農場，希望藉此保留違建及成為合法餐廳。但新北市農業局表示，依休閒農業輔導管理辦法規定，涉違反《區域計畫法》等土地使用管制規定等情事，依法不得申請成為休閒農場，業者欲申請休閒農場，也必須先將違建拆除。

新北市拆除大隊昨前往現場稽查，已有工人正在現場施工拆除違建。拆除大隊表示，由於該案已經認定違反土地使用管制規定，除3層主體建物屬合法農舍得以保留外，其它擅自增建圍牆、雨遮等構造物皆必須拆除，拆除大隊已命業者於本月9日前自行拆除，屆時若未拆除將進場強制拆除，再依收費自治條例向業者收取付拆除費用。

新北市拆除大隊昨以空拍機檢視青立方違建拆除進度。圖／新北市拆除大隊提供
新北市拆除大隊昨以空拍機檢視青立方違建拆除進度。圖／新北市拆除大隊提供

違建 網紅

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